7 adımda nemli bir makyaj görünümü nasıl elde edilir?

Artık sadece podyumlarda ya da dergi kapaklarında gördüğümüz o ıslak ve aydınlık bitişi, birkaç basit adımla kendi makyaj çantanıza taşımanız mümkün. Peki, çabasız görünen bu ışıltıyı yakalamanın sırrı ne? İşte size özel, 7 kolay adımla nemli makyaj görünümüne nasıl ulaşacağınızın tüm ipuçları!

CİLDİNİZİ PROFESYONEL GİBİ HAZIRLAYIN!

Çiy gibi makyaj sağlıklı bir ciltle başlar . Fondöteninize uzanmadan önce pürüzsüz bir baz oluşturmaya odaklanın. Bu cilt odaklı yaklaşım, nemlendirmeye, katmanlamaya ve içten gelen ışıltıya odaklanan Kore cilt bakımından esinlenmiştir.

Kir ve yağı temizlemek için nazik bir temizleyiciyle başlayın. Sonra, kuru, pullu cildi temizlemek için haftada bir veya iki kez peeling yapın. Bu, makyajın eşit şekilde sürülmesine yardımcı olur. Sonra, hyaluronik asit veya niasinamid gibi içerikler içeren nemlendirici bir serum uygulayın.

Bunlar cildinizin nemi tutmasına ve dolgun bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ağır hissettirmeden parlaklık katan hafif bir nemlendirici ile devam edin. Dışarı çıkıyorsanız güneş kremini atlamayın çünkü cildinizi korur ve taze bir bitiş sağlamaya yardımcı olur.

IŞILTI İÇİN MAKYAJ BAZI!

Makyaj bazı, makyajınızın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar ancak nemli bir bitiş için ışıltı da katar. Bunu cilt bakımı ve fondöten arasında köprü kuran adım olarak düşünün. Işıltıyı artırmak veya yumuşak, içten aydınlatılmış bir görünüm yaratmak için yapılmış bir baz arayın.

Bu formüller genellikle ciltte hafif ve pürüzsüz hissedilir. Bazılarında, yüzünüze herhangi bir sim olmadan hafif bir parlaklık veren minik ışık yansıtan parçacıklar bile bulunur.

Cilt bakım rutininizden sonra ve fondötenden önce uygulayın. Yanaklarınız, alnınız ve çeneniz gibi yüzünüzün yüksek noktalarına odaklanın. Yağlı bir cildiniz varsa, T bölgenizde matlaştırıcı bir primer ve diğer her yerde ışıltılı bir baz kullanabilirsiniz.

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DOĞRU FONDÖTENİ SEÇİN!

Eğer o parlak makyaj görünümüne sahip olmak istiyorsanız, o zaman fondöteniniz önemlidir . Parlak veya ışıltılı bir bitişe sahip bir formül seçin. Bu formüller ışığı yansıtarak cildinizin taze ve canlı görünmesini sağlar. Doğal parlaklığınızı gizleyebilecek ve çok ağır hissettirebilecek mat veya tam kapatıcı fondötenlerden kaçının.

Sıvı veya krem ​​fondötenler genellikle nemli bir görünüm için en iyi sonucu verir. Cildinize yedirmek için nemli bir sünger veya yumuşak bir fırça ile uygulayın. Az bir miktarla başlayın ve ihtiyaç duyulan yerlere yoğunlaştırın. Cildinizin görünmesine izin verin; tamamen örtmeyin.

Hyaluronik asit veya E vitamini gibi cilt bakım içerikleri içeren fondötenleri tercih edin. Bunlar, fondöteni kullanırken cildinizin nemlenmesine yardımcı olur.

AYDINLATICININ ÖNEMİ!

Aydınlatıcı, parlak bir görünüm elde etmenin anahtarıdır. Toz yerine krem ​​veya sıvı bir aydınlatıcı kullanın . Bunlar cilde nüfuz ederek çok parlak görünmeden doğal bir ışıltı verir. Yüzünüzün yüksek noktalarına az miktarda uygulayın: elmacık kemiklerinin üstleri, burun köprüsü, kaş kemiği ve dudakların üstü.

Karıştırmak için parmaklarınızı veya bir makyaj süngeri kullanın. Amaç ışığı doğru noktalarda yakalamaktır, her yere yaymak değil. Cilt tonunuza uyan bir renk seçin. İnci tonları açık ten için iyi çalışırken, altın ve bronz tonları daha koyu tonlara yakışır. Azının bile çok işe yaradığını unutmayın.

Fenomen Duygu Özaslan'ın, parlak görüntü veren makyajından ilham alabilirsiniz...

PARILDAYAN ALLIK VE BRONZLAŞTIRICI!

Yüzünüzü yumuşak ve doğal tutmak için krem ​​veya sıvı allık ve bronzlaştırıcı kullanın. Bu formüller kolayca karışır ve pürüzsüz, cam gibi bir cilt bitişi sağlar. Pudra bazen yüzü kuru gösterebilir, bu nedenle kremler taze bir ışıltı için daha iyidir.

Allığı yanaklarınızın elmacık kemiklerine sürün ve yukarı doğru karıştırın. Bu, yüzünüzü kaldırır ve sağlıklı bir renk katar. Bronzlaştırıcı için, alnınız, elmacık kemikleriniz ve çene çizginiz gibi güneşin doğal olarak vurduğu bölgelere uygulayın.

Cildinizde sıcak ve doğal görünen tonlara sadık kalın. Şeftali, gül ve yumuşak pişmiş toprak tonları özellikle yaz makyajı için harika seçimlerdir.

ÇOK HAFİF BİR PUDRALAMA TAKTİĞİYLE SABİTLE!

Makyajınızı sabitlemek kalıcılığını sağlar, ancak çok fazla pudra ışıltınızı yok edebilir. İşin sırrı , o nemli bitişi kaybetmeden parlaklığı kontrol altına alacak kadar pudra kullanmaktır .Küçük bir fırçayla, yalnızca ihtiyaç duyulan yerlere hafifçe yarı saydam pudra uygulayın. Bu genellikle T bölgesi, göz altı veya burun çevresidir. Tüm yüzünüze pudra sürmekten kaçının.

Mat bir görünüm olmadan ekstra tutuş için, parlak veya doğal bitişli bir sabitleme spreyi kullanın. Birkaç püskürtme makyajınızı sabitleyebilir ve nemi geri getirebilir.

Cildiniz gün içinde kuru görünüyorsa, hafif bir sis veya ışıltı spreyi cildinizi tazeleyebilir. Bu, her şeyin yumuşak, taze ve tam doğru miktarda nemli görünmesini sağlar.

Fenomen Duygu Özaslan'ın nemli görüntü veren makyajından ilham alabilirsiniz...

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PARLAK DUDAKLAR VE IŞILTILI GÖZLER

Cildinize uyması için dudaklarınızı ve gözlerinizi yumuşak ve parlak tutun. Mat formülleri kremsi veya parlak dokularla değiştirin. Dudak yağları, renkli balzamlar veya parlatıcılar dudaklarınıza yapışkanlık hissi vermeden parlaklık ve nem verir. Görünümü taze ve sade tutmak için şeftali, gül veya ten rengi gibi tonları seçin.

Gözleriniz için, hafif ışıltılı krem ​​farlar veya sıvı formüller deneyin. Pürüzsüz, doğal bir bitiş için bunları parmağınızla uygulayın. Yumuşak kahverengilere, altınlara veya sıcak pembelere sadık kalın. Bu tonlar, cildinizden odaklanmayı uzaklaştırmadan parlaklık katar.

'ÇİYLİ VE YAĞLI' ARASINDAKİ FARKI ÖĞRENİN

Nemli görünmekle yağlı görünmek arasında ince bir çizgi vardır. Nemli cilt her tarafı parlak değil, taze görünmelidir. Alın, burun ve çene gibi yağlı noktalar , özellikle karma veya yağlı bir cildiniz varsa, gün içinde ekstra parlaklık oluşturabilir.

Bunu kontrol etmek için, emici kağıtlar kullanmayı deneyin. Makyajınızı bozmadan yağı emerler. Ayrıca, bu bölgelere az miktarda pudra da sürebilirsiniz, ancak yalnızca ihtiyaç duyulan yerlere.

İyi bir cilt bakımı rutini de yardımcı olur. Cildiniz kolayca yağlanıyorsa jel bazlı bir nemlendirici ve hafif bir güneş kremi kullanın. Gözenekleri tıkamaması için "komedojenik olmayan" etiketli makyaj malzemelerini tercih edin. Ve ışıltılı ürünleri katmanlar halinde uygularken her zaman hafif bir el kullanın.

Nemli görünmekle yağlı görünmek arasında ince bir çizgi vardır. Nemli cilt her tarafı parlak değil, taze görünmelidir. Alın, burun ve çene gibi yağlı noktalar , özellikle karma veya yağlı bir cildiniz varsa, gün içinde ekstra parlaklık oluşturabilir.

Bunu kontrol etmek için, emici kağıtlar kullanmayı deneyin. Makyajınızı bozmadan yağı emerler. Ayrıca, bu bölgelere az miktarda pudra da sürebilirsiniz, ancak yalnızca ihtiyaç duyulan yerlere.

İyi bir cilt bakımı rutini de yardımcı olur. Cildiniz kolayca yağlanıyorsa jel bazlı bir nemlendirici ve hafif bir güneş kremi kullanın. Gözenekleri tıkamaması için "komedojenik olmayan" etiketli makyaj malzemelerini tercih edin. Ve ışıltılı ürünleri katmanlar halinde uygularken her zaman hafif bir el kullanın.