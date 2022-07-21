Balyaj modelleri (İnce balyaj, ters balyaj) neler? Balyaj ve röfle arasındaki fark nedir? Balyaj işlemi ne kadar sürer?

Saç tasarımı yıllar boyu insanların imajları için önemli bir unsur olarak görülür. Çeşitli saç kesimleri ve boyama yöntemleri ile göze hoş gelen saçlara sahip olmak çoğu kişinin isteği hâline geldi. Çeşitli saç boyama teknikleri içerisinde 70’li yıllardan itibaren sürekli olarak moda olan ve son yıllarda popülerliğini arttıran balyaj modelleri ise oldukça popüler. Hem kadın hem erkeklerin imajları için sıkça tercih ettiği balyaj ilk olarak Fransa’da balayer kelimesinden ortaya çıkar. O dönem Fransız kadınlarının oldukça ilgisini çeken bu saç boyama tarzı zaman içerisinde bütün dünyaya yayılarak global bir moda hâline geldi. Farklı saçlara ve tasarımlara göre uygulanan balyaj tekniği değişiklik gösterir. Bu balyaj modellerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Kısmi balyaj

Bu balyaj türünde saçın belirli kısımlarına balyaj işlemi uygulanır. Saçın tamamında uygulanan bir balyaj türü değildir. Küçük değişiklik isteyen kişiler saçlarına kısmi balyaj tekniğini uygular.

İnce Balyaj

Yüksek bir yoğunlukta olmayan ve saçlara doğal bir hareketlilik katmak için kullanılan balyaj türüdür. Renk geçişlerini yüksek kontrast ayarı ile gösterir ve saçlarında yumuşak bir geçiş isteyen kişilerin tercihi olur.

Dengeli Balyaj

Koyu saç rengine sahip olan kişiler için en ideal balyaj modeli dengeli balyajdır. Keskin yüz hatlarını öne çıkarır ve saçın tamamında uygulanan bir modeldir.

Ters Balyaj

Saçlarında aykırı bir görünüm elde etmek isteyen kişilerin tercihidir. Kısa ve uzun saç modellerine göre kalın ve katmanlı balyaj şekilleri de tercih edilir. Saçlarına balyaj yaptırmak isteyen kişiler, saç tipine en uygun olan tekniği iyi bir saç tasarım uzmanı eşliğinde seçerek güzel ve doğal bir görünüm elde edebilir.

Balyaj ile Röfle Arasındaki Fark Nedir?

Balyaj saçın belirli alanlarında yapılan bir işlemdir. Röfle ise saçın tamamının boyanması ile yapılır.

Röfle saç renginin birkaç ton açılması ile isimlendirilen bir işlem iken balyaj saç için daha doğal bir görünüm katan renk açma işlemidir.

Röfle işlemi, balyaj işleminden çok daha kapsamlı bir şekilde yapılır. Balyaj işlemi röflenin ilk adımlarından biridir.

Balyaj saçta ufak değişikler yapar, röfle ise büyük bir değişim isteyen kişilerin tercihi olur.

Balyaj İşleminin Tamamlanması Ne Kadar Sürer?

Balyaj işlemi, kişinin saç uzunluğuna ve renk tonunun güçlülüğüne göre değişkenlik gösteren işlem zamanlarına sahiptir. Küçük değişimler yapılacak olan saçlarda, örneğin kısmi balyaj gibi işlemlerde ortalama 45 dakika 1 saat gibi bir sürede balyaj işlemi tamamlanır. Daha uzun bir saça sahip kişilerin ve detaylı bir balyaj çalışması isteyenlerin işlemleri 3 saate kadar sürebilir. Balyaj modelinin uygulama süresi işlemi yapacak olan kişinin saç tasarımı tecrübesine de bağlıdır. İşini iyi yapan kişilerin elinde kısa sürede istenilen balyaj modelini elde edebilmek mümkün. Bu işlemi yaptırmak isteyen kişilerin net bir şekilde hangi modeli yapacak olduklarına karar vermesi ve bu iş için en doğru saç tasarımı merkezini seçmesi gerekir.

Balyaj Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Balyaj modelleri ile saçlarına doğal ve farklı bir hava katmak isteyen kişiler için balyajın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.