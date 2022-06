At kılı fırçası ne işe yarar, faydaları neler? At kılı fırçası nasıl kullanılır? At kılı fırçası hakkında 5 soru cevap

At kılı fırçası, vücut bakımında kullanılan ve çokça tercih edilen bir ürün. Aslında son zamanlarda oldukça dikkat çekse de at kılı fırçası kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. At kılı fırçası ne işe yarar, faydaları neler? At kılı fırçası nasıl kullanılır? Çatlaklara iyi gelir mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Sadece vücudunuza değil yüzünüz içinde doğru cilt bakımı yapmak önemli bu yüzden 'Doğru cilt bakımı için ipuçları' haberimizden cilt bakımı için doğru ürünleri ve adımları öğrenebilirsiniz.

At Kılı Fırçası Ne İşe Yarar?

At kılı fırçası uzun yıllar boyunca insanların kozmetik alanında kullandığı bir bakım aleti. Son yıllarda popülerleşmeye başlayan at kılı fırçasının ne olduğu ve ne işe yaradığı merak konusu olmaya başladı. Güzellik rutinleri arasında bulunan kuru fırçalama tekniğinin olmazsa olmazlarından at kılı fırçası cilt sağlığı için çok önemli bir bakım aleti. At kılı fırçası, doğru teknik ve düzenli kullanım sonrasında cilt için inanılmaz derecede faydası bulunan bakım aleti olarak görülür.

At Kılı Fırçasının Faydaları Nelerdir?

Düzenli ve doğru kullanım sonrasında at kılı fırçasının birçok faydası gözlemlenmiştir. Gün içerisinde birkaç dakika ayrılarak kullanıldıktan sonra cilde etkisi gözle görülecek kadar fazladır. At kılı fırçasını kullanmanın faydaları şunlardır:

At kılı fırçasının kullanımından sonra ciltte kızarmalar başlar. Bu kızarıkların sebebi cildinizin tahriş olması değil, kan dolaşımının artmasının göstergesidir. Vücudunuz kan dolaşımı arttığı zaman cildiniz daha parlak ve daha güçlü olur.

Birçok peeling yöntemlerinde olduğu gibi, at kılı fırçası ile fırçalanarak ölü derilerden kurtulmanın yolu mümkün hale gelir. Kuru fırçalama tekniği sayesinde sadece ölü deriden değil, gün içerisinde üstünüze yapışan kir ve yağlardan da kurtulunabilinir.

Kuru fırçalama tekniğini günlük rutin haline getirmek enerji açısından da iyi gelir. Günlük olarak kişisel bakım yapmak ve kişisel zaman oluşturmak insan psikolojisi için oldukça faydalı olur.

At kılı fırçası ile bakım yapmak cildin daha dolgun bir hale gelmesinde etkili rol alır. Düzenli kullanım sonrasında ciltteki oluşan selilütlerin giderilmesine yardımcı olur.

At Kılı Fırçası Nasıl Kullanılır?

Vücuda ve cilt yapısına çok iyi gelen at kılı fırçasının kullanım tekniği de merak edilen konular arasında. Oldukça basit ve pratik yöntemler ile at kılı fırçası kullanılabilir. At kılı fırçası ile fırçalama yaparken vücudun her bölgesine farklı bir güç uygulamak gerekir. Vücudun hassas ve ince derileri bulunan kısımlarına daha nazik bir işlem uygulamak gerekirken kalın derili kısımlara daha sert işlem yapılabilir. At kılı fırçası kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli unsurların başında cildin kuru olduğundan emin olmak gelir. Kuru fırçalama tekniğini uygulamadan önce cildin tamamen kuru olduğundan emin olmakta fayda var.

Ayaklardan başlayarak tüm vücuda yavaş yavaş fırçalama tekniğini uygulayabilirsiniz. Uzun ve dairesel hareketler ile fırçayı cildinizde gezdirebilirsiniz. Ayak ve bacak bölgelerinin fırçalama işlemi bittikten sonra yavaş yavaş kol kısımlarına geçilebilir. Bu kısımda kollardan başlayarak koltuk altına doğru fırçalama işlemi uygulayabilirsiniz.

At Kılı Fırçası Çatlaklara İyi Gelir mi?

Kilo alıp verme süreçlerinden sonra ciltte çatlamalar meydana gelir. Hızlı bir kilo artışı veya kilo verişi sonrasında cilt bu tempoya ayak uyduramaz ve ciltte çatlaklar baş gösterir. Cildin çatlayan kısımlarına doğru teknikler uygulandığı zaman sorun giderilebilir. At kılı fırçası kullanan birçok insan ciltteki çatlaklardan kurtulduklarını dile getirir. At kılı fırçası kullanmayı rutin haline getirerek daha güzel bir cilt yapısına sahip olabilir ve cildinizdeki çatlaklardan kurtulabilirsiniz. Gerekli masajlar, doğru beslenme ve kişisel bakım ürünleri ile daha parlak bir cilt yapısına sahip olabilirsiniz.

At Kılı Fırçasıyla Yüz Fırçalanır Mı?

At kılı fırçası ile yüz fırçalamak birtakım sıkıntıların oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden fırçalama tekniğini yüzünüze uygulamak istiyorsanız daha nazik bir fırça kullanmanız önerilir. Fırçayı yüzünüze hafif dokunuşlar ile değdirmeniz önerilir. Yüz fırçalanırken yukarıdan kalbe doğru bir rota çizmeniz gerekir. Çene kısımlarından da nazikçe elmacık kemiklerine doğru fırçalamak gerekir. Tüm bu işlemlerden sonra yüzdeki sorunlardan da kurtulabilirsiniz.