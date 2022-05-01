Doğru cilt bakımı için ipuçları ve 15 bakım ürünü

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Yapın!

Cilt tipinizi tanıyın

Bir ürün almadan önce mutlaka ama mutlaka cilt tipinize uygun olduğundan emin olmalısınız. Cildinizin kuru, yağlı, karma veya normal olması, bir ürünün cildinizle nasıl etkileşime girdiğini etkiler. Cilt tipinizi belirlemek için en doğru yol bir dermatoloğa başvurmak.

Rutin bakım

Alacağınız ürünle istediğiniz sonucu elde etmek istiyorsanız düzenli kullanmanız gerektiğini unutmayın. Özelikle anti-aging ürünlerde her gün düzenli kullanım çok önemli. İşe yarayıp yaramadığını anlamak için en az 6-8 haftaya ihtiyacınız var.

Mucize beklemeyin

Cilt bakım ürünleri yaşlanmayı geciktirmede ya da cilt sorunlarını gidermekte etkili. Fakat gerçekçi beklentiler içinde olmalı ve güvenilir ürünler kullanmalısınız Ayrıca yaşam biçiminiz, yedikleriniz, su tüketiminiz de ürünün etkisini artırabilir ya da azaltabilir.

Yapmayın!

Araştırmadan almayın

Ürün alırken içeriklerine mutlaka bakın. Hiç duymadığınız bir içerik varsa mutlaka önce bir uzmana danışın. Bazen cildinize yeni içeriklere tepki gösterebilir ve bu da alerjik reaksiyonlara neden olur. Özellikle hassas bir cilt yapınız varsa tüm yüze ya da tüm vücuda uygulamadan birkaç gün ürünü küçük bir bölgede deneyin.

Güneş koruyucusuz asla çıkmayın

Ne kullanıyor oluyorsanız olun mutlaka her gün güneş koruyucunuzu da sürün. SPF özelliği olan bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Yaz-kış koruyucu kalkanınız olmadan dışarıya çıkmayın.