Doğru cilt bakımı için ipuçları ve 15 bakım ürünü
Cildimizin desteğe ihtiyacı var. Doğru cilt bakımı ürünleri kullanmak, parlak bir cilt için de, yaşlanmayı geciktirmek için de, kuruyan cildinize hayat vermek için de olmazsa olmaz! Peki ama kim, ne zaman, ne kullanmalı?
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
Yapın!
Cilt tipinizi tanıyın
Bir ürün almadan önce mutlaka ama mutlaka cilt tipinize uygun olduğundan emin olmalısınız. Cildinizin kuru, yağlı, karma veya normal olması, bir ürünün cildinizle nasıl etkileşime girdiğini etkiler. Cilt tipinizi belirlemek için en doğru yol bir dermatoloğa başvurmak.
Rutin bakım
Alacağınız ürünle istediğiniz sonucu elde etmek istiyorsanız düzenli kullanmanız gerektiğini unutmayın. Özelikle anti-aging ürünlerde her gün düzenli kullanım çok önemli. İşe yarayıp yaramadığını anlamak için en az 6-8 haftaya ihtiyacınız var.
Mucize beklemeyin
Cilt bakım ürünleri yaşlanmayı geciktirmede ya da cilt sorunlarını gidermekte etkili. Fakat gerçekçi beklentiler içinde olmalı ve güvenilir ürünler kullanmalısınız Ayrıca yaşam biçiminiz, yedikleriniz, su tüketiminiz de ürünün etkisini artırabilir ya da azaltabilir.
Yapmayın!
Araştırmadan almayın
Ürün alırken içeriklerine mutlaka bakın. Hiç duymadığınız bir içerik varsa mutlaka önce bir uzmana danışın. Bazen cildinize yeni içeriklere tepki gösterebilir ve bu da alerjik reaksiyonlara neden olur. Özellikle hassas bir cilt yapınız varsa tüm yüze ya da tüm vücuda uygulamadan birkaç gün ürünü küçük bir bölgede deneyin.
Güneş koruyucusuz asla çıkmayın
Ne kullanıyor oluyorsanız olun mutlaka her gün güneş koruyucunuzu da sürün. SPF özelliği olan bakım ürünlerini tercih edebilirsiniz. Yaz-kış koruyucu kalkanınız olmadan dışarıya çıkmayın.
THALGO Ultra Hydra-Marine Maske, içeriğinde bulunan hyalüronik asitle cildi canlandırıp dolgunlaştırırken, okyanus suyundan gelen iz elementler ve mineral tuzlarla nemsiz ciltlere yoğun nem sağlamayı amaçlıyor. Haftada iki kez yüz ve boyun bölgelerine uygulanabiliyor.
THALGO ULTRA HYDRA-MARINE MASKE 699 TL
Sothys Cosmeceutique Regenerative Solution Hipoalerjenik Formüllü Yoğun Yenileyici ve Nemlendirici Etkili Solüsyon, içeriği ile direncini kaybetmiş cildi onarmaya, yenilemeye, canlandırmaya ve yoğun seviyede nemlendirmeye yardımcı oluyor. Yüz ve vücudunuzda yenilenmeye ihtiyacı olan hassas bölgelere rutin temizlik sonrası serum veya maske şeklinde uygulanabiliyor.
SOTHYS REGENERATIVE SOLUTION 1049 TL
Yumuşak sürümlü, ışıltı verici pigmentlere sahip zengin formüllü bu yüz kremi, soğuk havalarda koruyucu özelliğinde. Isı değişiminden ötürü, kurumaya, kızarmaya, tahriş olmaya ve çatlamaya meyilli hassas ciltler için tavsiye ediliyor. Sabahları cildi temizledikten sonra yüz, boyun ve dekolte bölgesine sürülebilir.
BABOR SKIN PROTECT GLOW CREAM 2377 TL