Kuru fırçalama nedir? Nasıl yapılır? Kuru fırçalama tekniğinin 4 faydası

Sıcakların başlamasıyla birlikte şortlar, etekler bikiniler, elbiseler ortaya çıkmaya başladı. Kıştan yaza kıyafetlerimiz değişse de bizimle gelen bir uygulama var; Kuru fırçalama! Kuru fırçalama tekniği ile vücudunuz yeniden ışıldayabilir. Ölü derilerden arındıran, kan akışını hızlandıran kuru fırçalama tekniği nedir? Nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Tüm bunlara yanıt bulacağınız kuru fırçalama tekniği ile cildinizi bebek gibi parlatın...

Bu yaza hazırlanmak ve farklı bakım ihtiyaçlarınıza göre ürün seçmek için 'Yaza hazırlık için 9 yeni ürün' haberimize de bakabilirsiniz.

Kuru fırçalama nedir?

Kuru fırçalama, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir. Kuru fırçalama, yüzyıllardır var olan bir Ayurveda tıbbı türünün arasında yer alır. Buradaki amaç sert kıl ile vücudu temizleyerek kan akışını sağlamaktır.

Kuru fırçalamanın faydaları nelerdir?

Cildi ölü hücrelerden arındırır

Kuru fırçalamanın mekanik hareketi, pürüzlü, kuru ciltleri soymak için mükemmel bir yöntemdir. Kuru fırçalama, pul pul dökülme sürecinde gözenekleri açar. Ayrıca kan dolaşımını artırarak ve lenf akışını/drenajını destekleyerek cildinizin detoksifikasyonuna yardımcı olur. Üstelik tıkanmış gözenekleri açarak vücudun terlemesi ve vücudunuzdaki toksinleri atması daha kolay olur.

-Sadece vücudunuza değil yüzünüz içinde doğru cilt bakımı yapmak önemli bu yüzden 'Doğru cilt bakımı için ipuçları' haberimizden cilt bakımı için doğru ürünleri ve adımları öğrenebilirsiniz.

Sinir sistemini uyandırır

Kuru fırçalama, sinir sisteminizi uyarma gibi ek bir faydası olduğu için kendinizi iyi hissetmenizi ve stresinizi azaltmanızı sağlayabilir. Aynı zamanda, canlanmış hissetmenizi de sağlar. Unutmayın stres cildi yaşlandıran en önemli etmenlerden biridir.

Cildinize daha parlak bir ışıltı kazandırır

Ölü cilt hücrelerini atarak cildinizin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasına yardımcı olabilir. Ayrıca cildinize geçici olarak daha parlak bir görünüm kazandırabilir.

Selülit görünümünü geçici olarak giderir

At kılı fırçası ile masaj yapılan bölgede daha hızlı kan akışı sağlandığı için selülit görünümlerinde geçici olarak azalmalar meydana gelecektir. O bölgeye yapılan masaj cildinizin kabarmasını sağladığı için bölgede oluşan dalgalanma görüntüsü de geçici olarak kaybolacaktır.

-Ayrıca 'Selülit nasıl geçer?' haberimize de bakabilirsiniz.

Kuru fırçalama nasıl yapılır?

Kuru fırçalama konusunda yeniyseniz veya doğru şekilde yapıp yapmadığınızdan emin değilseniz, şu adımları deneyebilirsiniz:

Doğal kıllı bir fırça kullanarak ayaklardan başlayın ve yukarıya doğru fırçalayın.

Ardından, fırçayla geniş ve dairesel hareketlerle vücudunuzda gezdirin.

Karın, göğüsler ve boyun gibi hassas bölgeler için bu işlem biraz fazla olabileceğinden, hafif dokunuşlarla vücudunuzda gezdirin.

Kuru fırçalamadan sonra ölü derileri atmak için soğuk bir duş alın.

Kuru fırçalama selüliti azaltır mı?

Cildinizi kuru fırçalamanın selüliti veya selülit görünümünü azalttığına dair bir kanıt yoktur - bu iddia hiçbir bilimsel kanıtla desteklenmemektedir. Ancak kuru fırçalamada artan kan akışından dolayı cildin kabarmasını selülite karşı etkisi olarak bilinir. Yani cildinizde geçici olarak selülit görünümü azalır ama kalıcı ve kanıtlanmış bir etkisi yoktur.

-Ancak selülitlerinizi gidermek için beslenme rutininiz de değişiklikler yapmak istiyorsanız 'Selülit giderici örnek menü ve detoks tarifi' haberimize bakmalısınız.