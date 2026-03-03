Baharın en trend saç modeli: Japon bob kesimi

TEKNİK USTALIK VE SAÇ UYUMU

Japon bob kesimi, saçın doğal yapısını zorlamak yerine onun hareketine uyum sağlayan bir iç katmanlama tekniği kullanır. Bu sayede saç, küt görünümüne rağmen ağırlaşmaz ve doğal bir akış kazanır.

Düz ve Dalgalı Saçlar: Kesimin geometrik netliğini en iyi bu saç tipleri yansıtır. İnce telli saçlarda küt bitiş dolgunluk yaratırken, kalın telli saçlarda iç kısımlardan alınan ağırlık sayesinde hafiflik sağlanır.

Kıvırcık ve Dokulu Saçlar: Buklelerin kısalma payı gözetilerek yapılan "kuru kesim" tekniğiyle, saçın karakterini bozmadan güçlü bir silüet oluşturulabilir.

Yüz Şekli: Oval, kalp ve yuvarlak yüz hatlarını dengelemek, özellikle çene hattını belirginleştirmek isteyenler için ideal bir tercihtir.