Baharın enerjisini dudaklarınıza taşıyacak her cilt tonuna yakışan en trend rujlar

Makyaj sanatçılarına göre bu sezon, doğal tonlar ön planda. Sıcak şeftali, terakota ve nötr pembe tonlarına eşlik eden dokular ise asıl farkı yaratıyor; ışıltılı parlatıcılar, dudak hatlarını yumuşatan pudra-mat bitişler ve hem yanakta hem dudakta kullanılabilen pratik formüller dikkat çekiyor.

Cilt tonunuzla uyumlu, yumuşak bir görünüm yakalamak için alt tonunuza dikkat etmeniz yeterli; özellikle nötr alt tonlular hem sıcak hem de soğuk renkleri rahatlıkla taşıyabiliyor. İşte kışın ağır renklerini geride bırakıp baharın tazeliğini dudaklarınıza taşıyacak en trend öneriler...