Beyaz tenlilere yakışan 8 saç rengi
Beyaz ten, genellikle pembemsi veya mavimsi soğuk alt tonlara sahiptir. Bu cilt tonuna sahip olanlar, doğru saç rengini seçtiklerinde ciltlerinin porselen parlaklığını ön plana çıkarabilir veya dramatik bir kontrast yaratabilirler. İşte beyaz tenlilere yakışan saç renkleri...
Beyaz tenliler için saç rengi ve kesimi seçiminde kural basit: Cildinizin doğal alt tonunu mükemmel bir şekilde dengeleyecek ve yüzünüzdeki doğal ışıltıyı ortaya çıkaracak doğru kontrastı yakalamak, başarının anahtarıdır. İşte beyaz teninize en çok yakışacak, hem klasik hem de iddialı 8 saç rengi önerisi...
1. Platin Sarı (Icy Platinum)
Beyaz tenin en cesur tercihlerinden biridir. Cildin soğuk alt tonlarıyla mükemmel bir uyum yakalayarak yüz hatlarınızı keskinleştirir. Adeta bir "Buz Kraliçesi" görünümü sağlar. Bakımı zor olsa da, yarattığı kontrast kesinlikle imza niteliğindedir.
2. Küllü Sarı ve Bej Sarısı (Ash Blonde)
Sarı tonlarında sıcak yansımalar (altın veya dore) istemeyenler için idealdir. Küllü sarı, pembemsi alt tonlu ciltlerle harmanlanarak çok doğal ve sofistike bir sonuç verir. Yüzünüzü daha aydınlık gösterir.
3. Yoğun Siyah veya Mavi Siyah (Jet Black)
Dramatik kontrast yaratmayı seven beyaz tenliler için klasik bir tercihtir. Açık tenle birleşen yoğun siyah, porselen bir etki yaratır. Eğer ten renginiz çok soluk değilse, mavi-siyah yansımalar daha ilgi çekici bir derinlik katabilir.