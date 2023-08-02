Bikini bölgesi ağdasından önce asla yapmamanız gereken 5 şey

Tıraş sonrası oluşan jilet tahrişlerinden ve batıklarından kaçınmak isteyen kadınların tercihi ağda oluyor. Fakat bikini bölgesi ağdası da hissettirebileceği acıdan ötürü zaman zaman telaş yaratabiliyor. Bikini bölgesi ağdasından önce alınacak bazı önlemler ve uygulanacak bazı pratikler ile bu deneyim sandığınızda daha kolay olabilir! Estetisyen Ivanna Bran, bikini bölgesi ağdası öncesi dikkat edilmesi gereken şeylere dair bir liste paylaşıyor...

Tıraş olmayın

Ağda öncesi tıraş olmanın tüyleri almayı kolaylaştıracağını düşünebilirsiniz. Fakat bu yaygın bir yanlış anlaşılma. Ağda öncesi jilet kullanımı, ağdanın saça yapışmasını zorlaştırır ve yerine cildi çekerek daha acı verici bir deneyim yaratır.

Ağdanın etkisini en iyi şekilde gösterebilmesi için söz konusu bölgedeki tüylerinize önceden bir işlem uygulamamalısınız. Aynı şekilde ağdanın işe yarayabilmesi için tüylerinizin gelmesi gereken belli bir uzunluk vardır (yaklaşık 6,35 mm), bu yüzden ağda öncesi tüylerinizi ortadan kaldıracak ya da kısaltacak herhangi bir işlem uygulamamanız en iyisi.

Uyuşturucu kremler, losyonlar, veya yağlar sürmeyin

Uyuşturucu kremler ağda esnasındaki acıyı azaltmak için kullanılabilir. Uyuşturucu bir krem ya da losyon kullanmadan önce alerji testi yapılmasında ise fayda var. Dikkat edilmesi gereken nokta ise bu kremlerin ağdadan önce güzelce yıkanması.

Ağda uygulandığında cildiniz tamamen kuru olmalıdır, bu yüzden estetisyenin bazen daha iyi bir tutuş için bebek pudrası kullanır. Yani ciltte ağdanın tüyleri tutmasını engelleyecek ek bir nemden kaçınman önemli.

Kahve veya alkol içmeyin

Ağda öncesi kafein tüketmek ağrınızın ve endişenizin artmasına yol açabilir. Kafein her ne kadar enerji ve uyanıklık sağlasa da, bu konsantrasyon ağda esnasında odağınızı acıya çekebilir.

Aynı zamanda kafein zaman zaman vücutta gerginlik, mide bulantısı ve çarpıntı gibi etkiler de yaratabileceğinden, ağda esnasında ortaya olumsuz etkiler çıkabilir.

Aynı şekilde ağda randevunuzdan 24 saat öncesine kadar alkol tüketmemek de yararınıza. Çünkü alkol vücudunuzun vereceği tepkileri etkiler. Aynı zamanda damarları genişleten ve kanı incelten alkol, kanama riskinizi de arttırabilir.

Dar giysiler giymeyin

Ağda randevunuza giderken ne giyeceğinizi düşünüyorsanız, dar kıyafetlerden kaçınmak yararınıza olabilir. Amaç ise ağda sonrası cildinizin giysilerle doğrudan temasını en aza indirmek.

Genel olarak ağdadan sonra 24 ila 48 saat boyunca ısı, ter, veya sürtünmeden kaçınmak yararınıza olacaktır. Bol giysiler bölgede bakteri üremesini azaltacağı gibi, batık riskini de azaltır.

Güneş yanığı sonrası ağdadan kaçının

Yaz aylarında ağda yaptırmak istemek çok normal, fakat ağda öncesi cildinizin tahriş olmaması, soyulmaması ve susuz kalmaması gerekir.

Güneş yanığı cildinize zarar verebileceği gibi, tuzlu su ve klor da cildinizde 24 ila 48 saat arası tahriş yaratır.

Ağda vücudunuzdaki ölü derileri de yok ettiğinden, ağda öncesi güneşlenmemek veya güneş yanıklarından kaçınmak en akıllıca yöntem.