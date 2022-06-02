Bir metre uzunluğunda saçları olan Aussie Rapunzel saç bakım rutinini paylaştı
Aussie Rapunzel, 1 metre uzunluğundaki saçlarının ışıl ışıl parlamasının ve kırık olmamasının sırlarını paylaştı. Aussie bakım rutinini paylaşırken yağlanan saçlar için de ipuçları verdi.
Uzun saçlar herkesin hayali olmuştur ancak uzun saçların bakımı her zaman korkutucu olabilir. Fakat size güzel bir haberimiz var! Uzun saçların bakımının sırrını model Aussie Rapunzel veriyor. Upuzun saçları ile dikkat çeken model saçlarını nasıl uzattığını, yağlanan saçlara nasıl bakım yapılmasını gerektiğini ve ayrıca ısı kullanmadan nasıl bukleler oluşturduğunu anlattı.
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23 yaşında Sidney'de yaşayan Aussie Rapunzel upuzun saçlarının sırrının biberiye yağına borçlu olduğunu açıkladı. Biberiye yağının saç uzamasını teşvik ettiğini, anti-inflamatuar özelliği sayesinde saçlarını güçlendirdiğini açıkladı.
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Gece uyurken saçları birbirine dolaşmasın diye saçlarını toplayarak ve ipek bir saç bandı takarak uyuduğunu da açıkladı.
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Ayrıca duşta uzun saçlarını şampuanlama ve bakım yapma konusunda da önerilerde bulundu.
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