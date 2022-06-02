Bir metre uzunluğunda saçları olan Aussie Rapunzel saç bakım rutinini paylaştı

Uzun saçlar herkesin hayali olmuştur ancak uzun saçların bakımı her zaman korkutucu olabilir. Fakat size güzel bir haberimiz var! Uzun saçların bakımının sırrını model Aussie Rapunzel veriyor. Upuzun saçları ile dikkat çeken model saçlarını nasıl uzattığını, yağlanan saçlara nasıl bakım yapılmasını gerektiğini ve ayrıca ısı kullanmadan nasıl bukleler oluşturduğunu anlattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör The Aussie Rapunzel (@theaussierapunzel)'in paylaştığı bir gönderi