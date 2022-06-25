Çil nedir, neden olur? Sahte çil nasıl yapılır?

Günümüzün yeni makyaj trendlerinden biri de çil yapmak. Geçen sezondan beri oldukça popüler olan çilli görünüm çili olanlar için bir avantaj haline geldi. Ancak çilsiz olan insanlarda bunun yöntemlerini bularak makyaj görünümlerine yapay çil eklemeleri yapmaya başladı. Peki çil nedir? Yapay çil nasıl yapılır? Sahte çil makyajı nasıl yapılır? Tüm yanıtlar:

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Çil nedir?

Son dönemde güzellik unsurlarından biri olan çil popüler bir hale geldi. Doğal ve sevimli bir görünüm elde etmenizi sağlayan çiller doğal bir şekilde güneş etkisi ile oluşabileceği gibi yapay bir şekilde makyaj ve çeşitli bakım rutinleri ile de ortaya çıkabilir. Özellikle yaz aylarında ışık ve güneş etkisi ile belirgin bir şekilde ortaya çıkan çiller yüzünüzü daha genç ve sevimli bir görünüme kavuşturabilir. Sıcak mevsimlerde çok hoş bir şekilde ortaya çıkan doğal çillerin nasıl olduğu merak konusu.

Çil, özellikle beyaz tenli kişilerde renk pigmentlerinin özellikle kızıl olan koyu renklerde minik çaplı lekelere dönüşmesi ile ortaya çıkar. Güneşin etkisi ile bir arada bulunan yoğun renk pigmentleri yanarak leke oluşturur. Doğal bir şekilde ortaya çıkan çiller güzellik unsuru olarak popüler olduğundan doğal çile sahip olmayan kişiler yapay çil yöntemine başvurur.

Yapay çil nasıl yapılır?

Doğal görünüme sahip sahte çil yapımı için ilk olarak yüzünüzü yüz temizleme ürünleri ile temizlemeniz gerekir. Ardından sahte çil işlemi için yüzünüzde uygun bir zemin hazırlamanız gerekli. Bu işlem için fondöten ya da yüz kremleri kullanabilirsiniz. Yüzünden uygun bir zemini ve renk eşitliğini sağladıktan sonra rutin doğal bir şekilde makyajınızı yapmanız gerekiyor. Ardından gülümseyerek çilleri istediğiniz noktalara yerleştirmek için bronzer uygulamanız gerekli. Doğal görünümünüzü bozmayacak şekilde yanaklarınıza, elmacık kemiğinize, göz çevresine ve burnunuza yoğun olmayan bir uygulama yaparak çiller için en uygun zemini hazırlayabilirsiniz.

Çilleri uygulamak istediğiniz bölgeleri ve yoğunluğuna karar vermeniz gerekiyor. Burada tamamen kişisel zevkleriniz doğrultusunda bir işlem uygulayabilirsiniz ancak çok yoğun bir çil kullanımı göze güzel gelmekten çok doğallıktan uzak ve yorucu bir görüntü ortaya çıkarabilir. Bu nedenle burun ve yanakların üst kısmına bu uygulamayı yapmanızı tavsiye edebiliriz. Ardından allığınızla makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Peki yüz tipinize göre allık nasıl sürülür 'Allık çeşitleri ve cilt tipine göre allık kullanımı' haberimizden yüz tipinize göre allık sürümünü öğrenebilirsiniz.

Ardından sıra çil makyajını yapmaya geliyor. Bu işlemi yapmak için sadece siyah bir kaş kalemi yeterli. İnce uçlu olması ve daha az yoğunlukta renk pigmenti içermesi nedeni ile bu işlem için en uygun olan kaş kalemini dik bir açıyla kullanmanız gerekir. Çilleri istediğiniz bölgeye düzensiz bir şekilde küçük noktalar bırakmanız gerekir. Bu işlemi uygularken kaş kalemini çevirerek kullanmak ve noktaların büyüklüklerini farklı bir şekilde ayarlamak çok daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlayacaktır.

Bu işlemden sonra bir pudra ya da makyaj süngeri ile oluşturduğunuz noktaların üzerinden bir tür geçmeniz çillerinizin doğal görünümü için önemlidir. Parmak uçlarının ile de yapabileceğiniz bu işlemi çilleri silmeden ve dağıtmadan yapmanız gerekiyor.



Sahte çil makyajları nasıl yapılır?

Çil trendi ilerledikçe, yapay çillerde çok daha çılgın ve cesur tasarımlar da ortaya çıktı. Özel günlerde ve partilerde simli, parlak ve renkli çiller de dikkat çekici bir görüntüye sahip olmanızı sağlar. Çeşitli renklerdeki simlerin burun ve yanak noktalarına makyaj yolu ile yapıştırılmasıyla oluşturulan çiller çılgın bir görünüm isteyen kişilerin tercihi oluyor.

Bunun dışında farklı makyaj yöntemleri ve kahve, kına gibi ürünler ile de sahte çil yapılabilir. Doğal bir güzellik unsuru olarak görülen çillere sahip olmak için uygulayabileceğiniz farklı teknikler ile birlikte cilt bakımınızı ihmal etmemeli ve yüzünüzün dengesini bozmamalısınız. Sahte çil yapımından sonra gerekli zamanda temizliğini yapmalı ve yüzünüzde meydana gelebilecek sorunları önlemelisiniz. Yüz temizleme ürünlerini doğru bir şekilde uyguladığınız taktirde sahte çillerinizi dilediğiniz biçimde kullanabilir ve istediğiniz sıklıkla bu işlemi tekrar edebilirsiniz.