9 yeni keşif: Yaza hazırlık için 9 yeni ürün

ARKANIZDA İZ BIRAKIN

Parfüm hepimizin tutkusu. Moda dünyasının güçlü isimlerinden olan Bottega Veneta’nın kadınlar ve erkekler için sunduğu yeni parfümleri merak uyandırıyor. Bottega Veneta Illusione serisinin sınırlı sayıda üretilen yeni kokuları, güçlü feminenliği ve sofistike maskülenliği özgün bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. Kadınlar için Illusione Tonka Solaire For Her ve erkekler için Illusione Bois Nu For Him kokusu, kendini ifade etme ve güçlü bir özgüven duygusunu şişesine hapsediyor. Parfüm, çiçeksi, odunsu misk bir koku sunmayı amaçlıyor. Koku açılışında limon özü ve Frenk üzümünün aromatik notaları bulunuyor. Bu eşsiz kokunun kalp notasını ise portakal çiçeği ve yeşil incir yaprakları oluşturuyor. Kompozisyon, değerli sedir notasının zeytin ağacı ile çevrelenmiş şehvetli bir taban ile tamamlanıyor.

BOTTEGA VENETA ILLUSIONE BOIS NU FOR HIM EDT 50ML 1163 TL

BOTTEGA VENETA ILLUSIONE TONKA SOLAIRE FOR HER EDP 50ML 1531 TL