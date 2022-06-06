9 yeni keşif: Yaza hazırlık için 9 yeni ürün

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
KİRAZ ÇİÇEKLERİNİN BÜYÜSÜ
Kiraz çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan M.A.C Cherry Wilde koleksiyonu, capcanlı pembe ambalajları ve en doğaldan en çarpıcı tonlara kadar uzanan büyüleyici dokuları ile makyaja eğlenceli bir dokunuş getiriyor. Gözler, dudaklar ve cilt için kullanabileceğiniz, her ton pembenin ve güçlü şeftali tonlarının yer aldığı bu ışıltılı seri, sezon boyunca içinizdeki güzellikleri dışınıza yansıtmaya yardımcı olacak. Çiçeklerle tasarlanan bu sınırlı koleksiyon ürünleri, kiraz çiçeği süslemeli ambalajlarıyla kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmak için mükemmel bir seçenek.
M.A.C GLOW PLAY BLUSH/WILD CHERRY ALLIK 449 TL
M.A.C PREP+PRIME LIP/WILD CHERRY 259 TL
ARKANIZDA İZ BIRAKIN
Parfüm hepimizin tutkusu. Moda dünyasının güçlü isimlerinden olan Bottega Veneta’nın kadınlar ve erkekler için sunduğu yeni parfümleri merak uyandırıyor. Bottega Veneta Illusione serisinin sınırlı sayıda üretilen yeni kokuları, güçlü feminenliği ve sofistike maskülenliği özgün bir şekilde yansıtmayı amaçlıyor. Kadınlar için Illusione Tonka Solaire For Her ve erkekler için Illusione Bois Nu For Him kokusu, kendini ifade etme ve güçlü bir özgüven duygusunu şişesine hapsediyor. Parfüm, çiçeksi, odunsu misk bir koku sunmayı amaçlıyor. Koku açılışında limon özü ve Frenk üzümünün aromatik notaları bulunuyor. Bu eşsiz kokunun kalp notasını ise portakal çiçeği ve yeşil incir yaprakları oluşturuyor. Kompozisyon, değerli sedir notasının zeytin ağacı ile çevrelenmiş şehvetli bir taban ile tamamlanıyor.
BOTTEGA VENETA ILLUSIONE BOIS NU FOR HIM EDT 50ML 1163 TL
BOTTEGA VENETA ILLUSIONE TONKA SOLAIRE FOR HER EDP 50ML 1531 TL
YAZA HAZIRLANIYORUZ
TAKK, yüz ve vücut bıçaklarını kadınlara ve erkeklere özel olarak ayrı ayrı tasarlıyor. Daha pürüzsüz ve yüksek kalite bir tıraş deneyimi için kesinlikle deneyebilirsiniz. Seri, vücut tıraş bıçağı, yüz tıraş bıçağı, tıraş bıçağı sapı, tıraş jeli, vücut losyonu ve aftershave’den oluşuyor.
GENÇLEŞMENİN ANAHTARI
Cildimize bakım yapmanın ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Baharla birlikte yüzünü göstermeye başlayan güneşin verdiği mutluluk tartışılmaz. Buna karşın UV ışınlarının cildimize zararlı etkilerini de inkar edemeyiz. Tam da bu günlerde cildin bu ihtiyaçlarına yönelik iki farklı serum ve önemli içerik karşımıza çıkıyor: Antioksidan etkisi ve zararlı UV ışınlarına karşı oluşturduğu koruyucu kalkanla C vitamini ve cilt antioksidanı görevi gören Niacinamide Arbutin The NewLab. serisinin serumları Stabilised Vitamin C yüzde 10 Aydınlatıcı Yüz Serumu ve Lekeli Ciltler İçin yüzde 5 Niacinamide, cildi aydınlatıcı ve sıkılaştırıcı etkileriyle serbest radikalleri nötralize ederken, bir yandan da cildin doğal bariyerini iyileştirmeye ve sıkılaştırmaya yardımcı oluyor.
THE NEWLAB. C VİTAMİNİ SERUMU VE NIACINAMIDE ARBUTİN SERUM 179.90 TL