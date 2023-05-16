Cilt bakım rutininizi daha sıcak havalara uyarlamanın dermatolog onaylı 3 yolu

Daha soğuk havaya uyum sağlamak için cilt bakımı rutininizi değiştirmenizi istediğimizi hatırlıyor musunuz? Kış artık geride kaldı ve ardında kuru, hassas bir cilt bıraktı. Mesele şu ki, güneşli bahara koşmaya fazlasıyla hazır olsak da, cildimizin uyum sağlaması için biraz daha zamana ihtiyacı var.

Dermatolog Ted Lain, "Nem, güneşe maruz kalma ve açık hava etkinliğindeki değişiklikler genellikle cilt bakımı rutininizi değiştirme ihtiyacını artırır" diyor . "Bahar zamanı daha fazla nem ve daha yüksek sıcaklıklar getiriyor, bu da güneş korumanızın yanı sıra yaşlanma karşıtı bakımımızda ince bir ayar yapılmasını gerektiriyor."

Peki yüzümüzü önümüzdeki sıcak günlere nasıl hazırlamalıyız? Donuk kış tenlerini uyandırma ve sağlıklı bir bahar ışıltısı elde etme konusundaki ipuçları için üç dermatolog görüşünü sizlere sunuyoruz.

Eksfoliasyona Başlayın

Soğuk havadan kaynaklanan pul pul dökülmelere rağmen, kuru cilde sahip olanlar genellikle kışın ölülerinde bir eksfoliyatör kullanma konusunda kararsızdırlar. Dermatolog Dr. Hadley King, "Pek çok kişi kış aylarında cildi kurutabileceği için pul pul dökülmekten kaçınır, ancak hava ısınıp nem arttıkça asitlere ve daha güçlü aktif bileşen formülasyonlarına daha iyi tahammül edebiliyoruz" diyor. "Bahar, peeling'e geri dönmenin ve kış boyunca biriken donuk cildi aydınlatmanın en iyi zamanıdır."

Kendinizi fiziksel peeling (ölü deriyi temizleyen aşındırıcı parçacıklar) ile sınırlamanız da gerekmez. Dr. Lain'e göre, bahar cilt bakım rutininize hem kimyasal hem de fiziksel peeling dahil edilebilir. "Bir bahar rejimini başlatmak için kimyasal peeling'i şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlar hızla pul pul dökülür, kollajen üretimini tetikler ve genç bir cilt elde etmek için harika bir ilk adımdır."

Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin - parlak bir tenden tahriş olmuş bir tene geçiş, aşırı hevesli pul pul dökülme ile hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Dermatolog Joshua Zeichner, haftada en fazla iki kez olmak üzere haftalık olarak peeling yapmayı öneriyor.

Daha Hafif Bir Nemlendiriciye Geçin

Ağır kremler kuru kış cildinde bir nimet gibi hissettirirken, onları yapışkan, terli bir yüze uygulamak farklı bir hikaye. King, "Hava soğuk ve kuru olduğunda, transepidermal su kaybını azaltmak için iyi yumuşatıcılar ve tıkayıcılar kullanmamız gerekir" diye açıklıyor. "Sıcaklık ve nem arttıkça, cildimizi nemli tutmak için bu kadar ağır tıkayıcılara ihtiyacımız olmayabilir ve ağır ürünler yapışkan, yağlı hissettirebilir. Nem tutucu ve yumuşatıcı içeren daha hafif nemlendiriciler daha iyi hissettirir."

Hem Dr. King hem de Dr. Zeichner, cilt bariyerini korurken hızla emilen jel bazlı bir formüle geçmeyi öneriyor.

SPF'nizi Yükseltin

Güneş kremini atlamayı asla savunmayız , ancak kışın herkesin güneş kremi kullanmadığını biliyoruz. Artık havalar ısındığına göre, gerçekten bunu yapmaya başlamak isteyeceksiniz. Güneş kremine uyan iyi bir vatandaş olduysanız dozunuzu artırmak isteyeceksiniz. Lain, "Sıcak aylarda dünya fiziksel olarak güneşe daha yakındır, bu nedenle UV ışınları daha güçlüdür" diyor. Ürünlerin geniş spektrumlu koruma sağladığından emin olurken SPF'yi en az 50+'ye çıkarmak, ilkbahar ve yaz aylarında yeterli güneş koruması sağlamanın anahtarıdır."