Her yaşa doğru bakım şart!

Aslında en az bakıma ve makyaj malzemesine ihtiyaç duyduğumuz ancak onları da ilk kez bu kadar özgür kullanmaya başlayabildiğimiz yaşlar olduğu için riskli bir yaş. 20’li yaşlar en çok cilt bakımı, makyaj hatalarını ve denemelerini yaptığımız yıllar. Cilt bakım rutini oluşturmak bu yaşlarda çok basit gibi görünse de doğru ürünleri bulmak aslında çok zordur. Hangi ürünün nasıl kullanılacağına dair kafa karışıklıklarına sahip olabilirsiniz. Bu yaş döneminde önceliğiniz her zaman korunma olmalı. 20’li yaşların başında cildin kan dolaşımı normal bir düzende sağlıklı bir şekilde devam eder. Bu yüzden parlak ve pürüzsüz görünümünü korur. 25 yaşla birlikte vücudun yaşlanma saati maalesef ilerlemeye başlar. Vücudun elastin, kolajen ve ter üretimi azalır. Hatta 20’lerin son demlerinde cildinizde ince de olsa ilk kırışıklıklarınızla göreceğinize kendinizi hazırlasanız iyi olur. Peki ne yapmalı? Termal suyla ve nemlendiricilerle yapılan ilk bakımlar cildin mümkün olduğunca uzun süre gençliğini korumanıza yardım eder. Uyguladığınız bakım E ve C vitaminli ürünlerle desteklendiğinde ise hücrelere zarar veren serbest radikallerin nötralize olmalarını sağlarsınız. Güneşten korunmaya ve düzenli olarak güneş koruyucu kullanmaya özen göstermelisiniz. 20’li yaşlarda cilt maskelerini cildinizin ihtiyacına göre uygulayabilirsiniz. Haftada 1 gün cilt bakım günü ilan ederken her hafta 1 maske uygulaması yapabilirsiniz. Eğer 20’li yaşların başlarındaysanız, peeling’i çok sık tercih etmemelisiniz.



Temizlik: Derinlemesine temizlik bu yaşın olmazsa olmazı. Uyumadan önce makyajınızı iyice temizleyin. Yoksa cildiniz mat bir görünüm alır. Cilt sorununuz yoksa bile günde bir kez süt, krem ya da köpükle temizleyin. T bölgesi olarak bilinen alın, çene ve yanak bölgesini özellikle temiz tutun. Eğer sorunlu bir cildiniz varsa sadece akşamları değil gündüzleri de onu temizlemeyi ihmal etmeyin.



Nemlendirme: 20’li yaşlar için cilt bakımı temizlikle başlayıp, doğru nemlendirme ile devam eder. Nemlendiriciden önce tonik kullanımı ise tamamen size bağlı. Tonik kullanmanın amacı, cilt gözeneklerinin sıkılaşması ve cildi dış etkenlere karşı koruyan bir kalkan oluşturmak. Tonik, cildi nemlendiriciye de hazırlar. Eğer 20’li yaşlarda tonik kullanmak istiyorsanız mutlaka alkol, parfüm ve paraben içermeyen ve olabildiğince temiz yapılı ürünler tercih edin. Bu yaşlarda cilt serumlarından ve kozmetik yağlardan uzak durmalısınız. Bu dönemlerde cilt yağ ve serumlara karşı alerjik reaksiyon gösterebilir ve cildinize ağır gelebilir. Özellikle az makyaj yapılmış taze cilde sahipseniz, cildinizin bu yapısını bozmamaya gayret edin. Bu dönemde en hafif formüllü nemlendiriciler size istediğinizi verecektir.



Göz bakımı: 20’li yaşlar için göz kremi konusu en çok merak edilen konulardan biri. 20’li yaşlarda göz kremi kullanmak ileriki yaşlar için iyi bir tabaka oluşturur. Bu yüzden eğer gözaltınıza kapatıcı vs. uyguluyorsanız mutlaka göz kremi kullanmalısınız. Göz kremini bu yaşlarda, hafif yapıda ve yalnızca nemlendirme özelliği olan ürünler arasından seçmeye özen gösterin. Avokadolu göz kremleri son zamanlarda çok popüler. Eğer siz de hafif yapıda bir göz kremi kullanarak bunu günlük bakım rutininize eklemek istiyorsanız bu kremleri tercih edebilirsiniz.



Makyaj: 20’li yaşlarda cilt bakımı için dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de cildinizi çok fazla ürünle kapatmamanız. Cildinizin nefes almaya her zaman ihtiyacı vardır. Bu yüzden makyaj yaparken de yoğun kapatıcı ve fondötenlerden kaçınmalı ya da olabildiğince az kullanmalısınız. Gece asla makyajla uyumamalı ve göz makyajınızı mutlaka temizleme kuralını ömür boyu uygulamak için ilk adımları atmalısınız.

TEMİZLEYİCİ MASKE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!