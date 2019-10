Hollywood yıldızlarının tercih ettiği cilt bakımı uygulaması olarak da bilinen, adından sık sık söz edilen HydraFacial uygulamasının diğer cilt bakımı uygulamalarına göre ne tür farkları ve artıları olduğunu ve neden bu kadar çok tercih edildiğini merak ediyor olabilirsiniz.

HydraFacial konusunda merak edilenleri, uygulamayı kendi kliniğinde hastalarına sunan, Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Rıza Öreroğlu bizlere anlatacak ve bizleri bilgilendirecek.



Hydrafacial nedir? Nasıl uygulanır?

HydraFacial, en hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir cilt yenileme sistemidir. HydraFacial sadece bir cilt bakımı uygulaması değil, cilt sağlığını uzun süre korumak, cilt hasarlarını gidermek, cildin farklı problemlerini karşılamak, için kullanılan tıbbi amaçlı bir cihaz uygulamasıdır.



HydraFacial uygulamasında özel olarak formüle edilmiş solüsyonlar, patentli Vortex® teknolojisi ile beraber kullanılarak, el değmeden cilt temizlenir, ölü hücrelerden arındırılır, peeling yapılır, ciltteki fazla yağ salgısı tedavi edilir. Daha sonra peptid, antioksidan ve hyalüronik asit içeren solüsyonlar ile cilt onarılır, beslenir ve nemlendirilir. Sistemde kullanılabilen farklı serumlar ile cildin ihtiyacına göre leke tedavisi ve kırışıklık tedavisi de yapılabilmektedir. Cihaz başlığı çift fonksiyonludur ve kullanımı pratiktir. Solüsyonlar bir girdap gibi, aynı anda cilde püskürtülüp vakumlanıp geri çekilerek aktarılır. Farklı cilt tipleri ve ihtiyaçlarına göre solüsyon türü ve akışı kontrol edilebilir. Cilt üzerinde her geçişte solüsyon türüne uygun bir dizi patentli Hydrapeel® uç kullanılır. Hydrapeel® uçlar uygulamanın her aşamasını ayırt etmek ve en etkin sonuçları almak için farklı renklerde titizlikle tasarlanmıştır.



HydraFacial uygulaması cildi nemlendirip, canlandırıp, total bir cilt bakımı sağlarken, genişlemiş ve tıkalı gözeneklerden siyah noktalara, cilt tonundaki düzensizliklerden aknelere, lekelerden sebum dengesizliğine ve ince kırışıklara kadar birçok soruna iyi gelebilmektedir.



HydraFacial kimlere uygulanabilir?

Temel olarak özetlemek gerekirse, HydraFacial, hemen hemen her yaştaki, her cilt tipindeki, kadın/erkek fark etmeksizin, yılın herhangi bir zamanında kişilere sorunsuzca uygulanabilir. Uygulamanın hitap edeceği hedef kitle yelpazesi dışında pek kimse kalmamaktadır. Hydrafacial uygulamasının herhangi bir yan etkisi bulunmadığından dolayı en hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilmektedir.



Hydrafacial uygulaması bazı özel durumları olan ya da sağlık sorunlarına sahip kişiler üzerinde uygulanmamalıdır. Hamile ya da emziren kadınlara, son 1 yıl içerisinde Roaccutane (isotretinoin) kullanmış kişilere Hydrafacial uygulaması yapılmamalıdır. Ayrıca uygulamanın yapılacağı kişide lupus, skleroderma, sedef hastalığı gibi otoimmün hastalıkları, kanama bozukluğu, herpes uçukları veya cilt kanseri gibi bir sağlık sorunu mevcut olduğunda da Hydrafacial MD uygulaması yapılmamalıdır. Cildinde kırmızı, kalkık, tanımlanamayan çıkıntılar olan kişilere Hydrafacial uygulaması yapılırken de dikkatli olunması gerekiyor, gerekirse de çıkıntılar tanımlanana kadar uygulama yapılmamalıdır. Ayrıca tedavinin ana aşamalarından birinde olan bileşenlerin içeriğinde olduğu üzere, kabuklu deniz hayvanlarına alerjisi olan kişilerin HydraFacial yaptırması önerilmez.



HydraFacial uygulamasının diğer cilt bakımlarından farkı nedir? Avantajları nelerdir?

HydraFacial, birçok etkinin tek bir uygulamada buluşmasıdır. Hydrafacial, cildi nemlendirip, canlandırıp, total bir cilt bakımı sağlarken, genişlemiş ve tıkalı gözeneklerden siyah ve beyaz noktalara, cilt tonundaki düzensizliklerden aknelere, lekelerden sebum dengesizliğine ve ince kırışıklara kadar birçok soruna iyi gelebilmektedir. HydraFacial uygulaması oldukça pratiktir ve etkileri tek seansta dahi görülebilir. 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilir. Acısız, ağrısızdır ve herhangi bir rahatsızlık hissi oluşturmaz. Birçok hastam hoşnut edici olduğunu dahi belirtiyor. Uygulama sonrasında herhangi bir bakım yapılması gerekmez. Uygulama sonrası kişi hemen günlük hayatına geri dönebilir ve yapması gereken özel bir şey bulunmaz, hatta makyaj dahi yapabilir. Yaz, kış, hava durumu fark etmeksizin, HydraFacial uygulaması yılın herhangi bir zamanı yaptırılabilir. Hydrafacial uygulaması sonrasında eğer cildin doğrudan güneş ışınlarına maruz kalma durumu söz konusu ise, bir hafta kadar güneş koruyucu kullanılması önerilebilir.



HydraFacial kaç seans uygulanmalıdır? Etkileri ne kadar sürer?

Hydrafacial uygulaması yaptıran olan birçok hastam ilk seanstan itibaren ciltlerinde farklılık gözlemlediklerini belirtiyor. İlk seanstan itibaren cilt tonundaki farklılıkların azaldığı, ciltteki nemin ve parlaklığın arttığı görülebiliyor. Özel bir etkinlik ya da duruma yönelik, taze ve parlak bir görünüme sahip olmak için yapılan bir seans Hydrafacial uygulaması dahi oldukça faydalı olabilir.

Genel olarak, Hydrafacial uygulamasının nemlendirici etkilerinin bir hafta kadar devam etmesi beklenebilir. Uzun vadeli etkilerini tecrübe edebilmek için, tekrar seansları öneriyoruz. Ve yine genel olarak söylenebilir ki, ilk kez uygulama yaptıracakların iyi sonuçlar alması adına, ilk aşamada haftada bir, 4-6 seanslık bir prosedür izlemeleri tavsiye edilebilir. Bu süreç tamamlandıktan sonra ise ayda bir gibi etkilerin devamlılığını sağlayıcı seanslar önerilir. Devamlılığı sağlanan uygulamanın etkilerindeki kalıcılık miktarı artacaktır.