Cildimizin parlak ve canlı görünmesi, pürüzsüz olması ve yeterince nemli kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Pahalı cilt bakım ürünlerine küçük bir servet ödüyoruz. Doğal ve organik ürünler tercih ederek, cildimizi kimyasal ürünlerden mümkün olduğunca koruyoruz. Oysa mutfağımızdaki ürünleri kullanarak tamamen doğal yollar ile cilt bakımımızı yapmamız mümkün. Bu ürünlerden biri de bal. Doğal bir antibiyotik olan bal cildi temizler ve aknelerden korur. Nemlendirici etkisi ile cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlar. Bal maskesi ile cildiniz parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.
Bal maskesi uygulamanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan ilki balı başka bir ürün ile karıştırmadan direkt olarak yüze uygulamak. Cildinizi temizleyin ve balı direkt olarak yüzünüze masaj eşliğinde sürün. Bir süre bekledikten sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Cildinizi temizleyecek, aknelerden arındıracak ve nemli kalmasını sağlayacak bal maskesi düzenli olarak uygulandığında, maskenin olumlu sonuçları daha net gözlemlenecektir. Bal maskesinin olumlu sonuçlarını verimli bir şekilde gözlemlemek için organik bal ya da az işlenmiş bal kullanmanızı tavsiye ederiz.
Bal maskesi ile peeling yapmak için, bala yulaf ekleyebilirsiniz. Yulafı öncelikle ılık suda bekletin. Yulaflar yumuşadıktan sonra suyu süzerek bal ile karıştırın. Temiz bir cilde masaj yaparak uygulayın. Cildinize doğal yollar ile peeling uygulamak için ideal olan yulaflı bal maskesi, hassas ciltler için idealdir.
Cildinizi nemlendirmek için bal ve hindistan cevizi yağını eşit oranda karıştırın. Hindistan cevizi yağı da bal da nemlendirici etkiye sahiptir. Cildinizi neme kavuşturacak hindistan cevizi yağlı bal maskesini temiz bir cilde uygulayın, on dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Cildinizin hak ettiği neme kavuşması için düzenli uygulamayı ihmal etmeyin.
Zamanla ortaya çıkan mimik kırışıklıkları ve kaz ayakları olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize neden olur. Yumurta akı ile karıştırılan bal maskesi bu kırışıklıklar ile savaşır ve düzenli kullanımında kırışık görünümünü azaltır. Bir yumurtanın akını iki yemek kaşığı bal ile karıştırın. Temizlediğiniz cildinize uygulayın. On beş dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.