Doğal yollar ile temiz ve canlı bir cilde kavuşmayı kim istemez ki! Bal maskesi ile cildinizi temizleyin, nemlendirin ve yaşlılık belirtilerini azaltın. İşte balın ciltteki mucizesi hakkında her şey.

Cildimizin parlak ve canlı görünmesi, pürüzsüz olması ve yeterince nemli kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Pahalı cilt bakım ürünlerine küçük bir servet ödüyoruz. Doğal ve organik ürünler tercih ederek, cildimizi kimyasal ürünlerden mümkün olduğunca koruyoruz. Oysa mutfağımızdaki ürünleri kullanarak tamamen doğal yollar ile cilt bakımımızı yapmamız mümkün. Bu ürünlerden biri de bal. Doğal bir antibiyotik olan bal cildi temizler ve aknelerden korur. Nemlendirici etkisi ile cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlar. Bal maskesi ile cildiniz parlak ve canlı bir görünüme kavuşur.





Bal Maskesinin Cilt İçin Faydaları





Akne ve siyah noktalar ile savaşır. Antibakteriyel etkisi olan bal cilt üzerinde bakteri oluşumunu engeller. Bu özelliği ile cildi akne ve siyah noktalardan arındırır ve yeni akne oluşumu önler.

Balın içerisindeki hidrojen peroksit maddesi cilt lekeleri ile savaşır. Cilt hasarları, yanık izleri ve lekelerin görünümünü azaltır.

Cildi nemlendirir. Cildin doğal nem dengesini korur ve kaybedilen nemin tekrar kazanılmasını sağlar.

Cildin parlaklığını artırır. Bal maskesi, cilt hücrelerini yenileyerek cildin daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Peeling olarak kullanılabilir. Doğal bir temizleyici olan bal, cilde zarar vermeden cildi temizler. Özellikle hassas ciltler için ideal olan bal maskesi doğal bir peeling olarak kullanılabilir.

Yaşlanma belirtilerini azaltır.





Bal Maskesi Nasıl Uygulanır?

Bal maskesi uygulamanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlardan ilki balı başka bir ürün ile karıştırmadan direkt olarak yüze uygulamak. Cildinizi temizleyin ve balı direkt olarak yüzünüze masaj eşliğinde sürün. Bir süre bekledikten sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Cildinizi temizleyecek, aknelerden arındıracak ve nemli kalmasını sağlayacak bal maskesi düzenli olarak uygulandığında, maskenin olumlu sonuçları daha net gözlemlenecektir. Bal maskesinin olumlu sonuçlarını verimli bir şekilde gözlemlemek için organik bal ya da az işlenmiş bal kullanmanızı tavsiye ederiz.







Bal Maskesi İle Peeling

Bal maskesi ile peeling yapmak için, bala yulaf ekleyebilirsiniz. Yulafı öncelikle ılık suda bekletin. Yulaflar yumuşadıktan sonra suyu süzerek bal ile karıştırın. Temiz bir cilde masaj yaparak uygulayın. Cildinize doğal yollar ile peeling uygulamak için ideal olan yulaflı bal maskesi, hassas ciltler için idealdir.





Nemlendirici Bal Maskesi

Cildinizi nemlendirmek için bal ve hindistan cevizi yağını eşit oranda karıştırın. Hindistan cevizi yağı da bal da nemlendirici etkiye sahiptir. Cildinizi neme kavuşturacak hindistan cevizi yağlı bal maskesini temiz bir cilde uygulayın, on dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Cildinizin hak ettiği neme kavuşması için düzenli uygulamayı ihmal etmeyin.





Yaşlanma Belirtilerini Azaltan Bal Maskesi

Zamanla ortaya çıkan mimik kırışıklıkları ve kaz ayakları olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize neden olur. Yumurta akı ile karıştırılan bal maskesi bu kırışıklıklar ile savaşır ve düzenli kullanımında kırışık görünümünü azaltır. Bir yumurtanın akını iki yemek kaşığı bal ile karıştırın. Temizlediğiniz cildinize uygulayın. On beş dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın.

