BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin

Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken ışıltılı ve güzel görünmesini de sağlayın. Renkli güneş kremleri, cilde tazelik veren BB, CC ya DD kremlerle hem sağlıklı hem de bakımlı olun.

Nilgün Yıldız Konakçı

Nilgün Yıldız Konakçı
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BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin - Resim : 1

Elele 2024 Nisan sayısından.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

En sevdiğim ürünlerden biri. UVA-UVB ve görünür ışığa karşı çok yüksek koruma sağlamayı amaçlarken hafif tonu ile günlük makyajda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yeni kullanmaya başladığım bu markanın ürünleri hem temiz içeriği hem de nemlendirici özelliği ile dikkatimi çekti. Cildimde yapışkan bir his bırakmazken makyaj altına baz olarak uyguladığımda da parlaklık veriyor.

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BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin - Resim : 2

Flormar hafif yapılı & yarı parlak bitişli nemlendirici BB krem SPF 20 369.99 TL

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BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin - Resim : 3

Golden Rose Nude Look Radiant renkli nemlendirici 605 TL

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BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin - Resim : 4

Kiko Milano Days In Bloom Natural Touch BB krem SPF 306,29 TL