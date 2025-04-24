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BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin
Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken ışıltılı ve güzel görünmesini de sağlayın. Renkli güneş kremleri, cilde tazelik veren BB, CC ya DD kremlerle hem sağlıklı hem de bakımlı olun.
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Elele 2024 Nisan sayısından.
HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
En sevdiğim ürünlerden biri. UVA-UVB ve görünür ışığa karşı çok yüksek koruma sağlamayı amaçlarken hafif tonu ile günlük makyajda da rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yeni kullanmaya başladığım bu markanın ürünleri hem temiz içeriği hem de nemlendirici özelliği ile dikkatimi çekti. Cildimde yapışkan bir his bırakmazken makyaj altına baz olarak uyguladığımda da parlaklık veriyor.
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Flormar hafif yapılı & yarı parlak bitişli nemlendirici BB krem SPF 20 369.99 TL
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Golden Rose Nude Look Radiant renkli nemlendirici 605 TL
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Kiko Milano Days In Bloom Natural Touch BB krem SPF 306,29 TL