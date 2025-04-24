BB, CC, DD krem dosyası: Güneşten korunurken güzelleşin

Elele 2024 Nisan sayısından.

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

En sevdiğim ürünlerden biri. UVA-UVB ve görünür ışığa karşı çok yüksek koruma sağlamayı amaçlarken hafif tonu ile günlük makyajda da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Yeni kullanmaya başladığım bu markanın ürünleri hem temiz içeriği hem de nemlendirici özelliği ile dikkatimi çekti. Cildimde yapışkan bir his bırakmazken makyaj altına baz olarak uyguladığımda da parlaklık veriyor.