Hillside City Club-Etiler'de hizmet veren SANDA DAY SPA'ya gelerek...
3 yıl önce, dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi ile
karşılanan doğal SPA kültürü ile Türk insanını tanıştıran Hillside,
Uzakdoğu konseptiyle hizmet veren SPA kültürünün otellerde
yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmişti. Eğilimleri önceden saptamak
ve uygulamak konusunda oldukça özenli çalışan Hillside, güneydeki
otellerinde sürdürdüğü özgün SPA geleneğini İstanbul'a, yeni bir
metropolitan alışkanlığı olarak taşıdı.
Hillside City
Club-Etiler içinde bulunan SANDA DAY SPA, şehrin temposundan
uzaklaşacağınız, bedensel, ruhsal ve zihinsel rehabilitasyonu meditatif
bir ritüel içerisinde yaşayacağınız modern şehir SPA'sı konseptinde
tasarlandı. Gün içinde yorgunluğunuzu gidermek ve kendinizi yenilemek
için yoğun temponuza kısa bir mola verip, SANDA DAY SPA'ya
uğradığınızda, mermer zeminin ve duvarlardaki bitki dokusunun ruhunuzda
yaratacağı dinginlikle kendinizi başka bir dünyada hissedeceksiniz.
SANDA DAY SPA'da düşüncelerinizi, özel dekore edilmiş odanızın hemen
eşiğinde bırakıp masaj yatağına uzandığınızda, minik bir akvaryum sizi
dinlendirmeye başlayacak. Egzotik kokular arasında hafiflemeye
başlayacağınız SANDA DAY SPA'da, eşine pek rastlanmayan özel bir
uygulama ile karşınızdaki ekranda yer alan meditatif görseller
terapistlerin her bir dokunuşunda rahatlamanıza yardımcı olacak.
SANDA
DAY SPA'nın menüsünden ihtiyacınıza göre seçeceğiniz Oriental Dry,
Sanda Escape, Asian Nirvana gibi birbirinden farklı masajlar ve
bakımlarla bedeninizi dinçleştirecek, ruhunuzu yenileyecek ve
dinlendireceksiniz.
SANDA DAY SPA ETİLER : 0212 287 85 85
Gün arasında vereceğiniz bu kısa moladan sonra dönüşte iyi hissedeceksiniz!