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Bir saatliğine tatile çıkın

Hillside City Club-Etiler'de hizmet veren SANDA DAY SPA'ya gelerek...
3 yıl önce, dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi ile karşılanan doğal SPA kültürü ile Türk insanını tanıştıran Hillside, Uzakdoğu konseptiyle hizmet veren SPA kültürünün otellerde yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmişti. Eğilimleri önceden saptamak ve uygulamak konusunda oldukça özenli çalışan Hillside, güneydeki otellerinde sürdürdüğü özgün SPA geleneğini İstanbul'a, yeni bir metropolitan alışkanlığı olarak taşıdı.

Hillside City Club-Etiler içinde bulunan SANDA DAY SPA, şehrin temposundan uzaklaşacağınız, bedensel, ruhsal ve zihinsel rehabilitasyonu meditatif bir ritüel içerisinde yaşayacağınız modern şehir SPA'sı konseptinde tasarlandı. Gün içinde yorgunluğunuzu gidermek ve kendinizi yenilemek için yoğun temponuza kısa bir mola verip, SANDA DAY SPA'ya uğradığınızda, mermer zeminin ve duvarlardaki bitki dokusunun ruhunuzda yaratacağı dinginlikle kendinizi başka bir dünyada hissedeceksiniz. SANDA DAY SPA'da düşüncelerinizi, özel dekore edilmiş odanızın hemen eşiğinde bırakıp masaj yatağına uzandığınızda, minik bir akvaryum sizi dinlendirmeye başlayacak. Egzotik kokular arasında hafiflemeye başlayacağınız SANDA DAY SPA'da, eşine pek rastlanmayan özel bir uygulama ile karşınızdaki ekranda yer alan meditatif görseller terapistlerin her bir dokunuşunda rahatlamanıza yardımcı olacak.

SANDA DAY SPA'nın menüsünden ihtiyacınıza göre seçeceğiniz Oriental Dry, Sanda Escape, Asian Nirvana gibi birbirinden farklı masajlar ve bakımlarla bedeninizi dinçleştirecek, ruhunuzu yenileyecek ve dinlendireceksiniz.
SANDA DAY SPA ETİLER : 0212 287 85 85
Gün arasında vereceğiniz bu kısa moladan sonra dönüşte iyi hissedeceksiniz!
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