Botoks etkisi yaratabilecek 8 yiyecek

Gençlik pınarını bulma arayışı bilindiği üzere pahalı bir yolculuk. Retinol serumları, kolajenle zenginleştirilmiş yüz maskeleri, kırmızı ışıklı yüz bakımları, kozmetik tedaviler vs. yaşlanmanın dışa dönük belirtilerini yavaşlatan veya tersine çeviren her şey oldukça maliyetli. Ancak cilt bakımına daha fazla para harcamadan önce, beslenmenizi gözden geçirmeye ne dersiniz?

Daha iyi bir cilde sahip olmak için iyi beslenmek, kozmetik ürünlerine para harcamaktan kesinlikle daha keyifli. Dermatologların ve diyetisyenlerin cilt üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu söylediği 8 yiyecek şunlardır:

1- Karpuz

Baertschi'ye göre cildiniz için benimseyebileceğiniz en iyi beslenme alışkanlıklarından biri susuz kalmamak, bol su içmek ve su içeriği yüksek yiyecekler yemektir. "Yaşlanmanın, güneşe maruz kalmanın ve genetiğin doğal belirtileri olan kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri susuzlukla değiştirilemez" diyor. "Ancak ne kadar susuz kalırsanız, cildiniz o kadar dolgun olabilir ve bu da ince çizgilerin daha az görünür olabileceği anlamına gelir" diyor. Çalışmalar daha fazla susuz kalan kişilerin kronik hastalık belirtilerinin daha düşük olduğunu ve daha yavaş yaşlanma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

2. Kahverengi pirinç

Dermatolog Dr. Geeta Yadav, yaşlanmanın dış belirtilerini azaltmak için yeterli miktarda B3 vitamini almanın önemli olduğunu söylüyor. "B3 vitamini veya niasinamid, diğer şeylerin yanı sıra nem seviyelerini artırma, hiperpigmentasyonla mücadele etme ve hücre yenilenmesini nazikçe destekleme yeteneği nedeniyle çok popüler bir cilt bakım bileşenidir" diyor.

İyi bir B3 vitamini kaynağı olan bir yiyecek de kahverengi pirinçtir. Kahverengi pirinç, B3 vitaminine ek olarak, cildi UV hasarından ve iltihaptan korumaya yardımcı olan selenyum da içerir. Selenyum ayrıca cildin genç görünmesini sağlayan hücre büyümesine de katkıda bulunur.

3. Narenciye meyveleri

Portakal, greyfurt, limon ve misket limonu gibi turunçgillerin bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan C vitamini açısından iyi kaynaklar olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Ancak, dört uzman da C vitamininin cilt sağlığını da desteklediğini söylüyor. Chacon, bunun bir nedeninin C vitamininin kolajen üretimine yardımcı olması olduğunu söylüyor. Kolajen, görünür kırışıklıkları azaltmaya ve cilde kan akışını artırarak cildin dolgun ve genç kalmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yadav, "C vitamini güçlü bir antioksidandır, yani cildi UV ve kirlilik gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan serbest radikallerden korumaya yardımcı olur," diyor. "Serbest radikaller cilde zarar vererek yaşlanma sürecini hızlandıran kolajen bozulmasına neden olur." Tüm bunları akılda tutarak, bir turunçgil meyvesi yediğinizde bağışıklık sisteminizi ve cildinizi desteklediğinizi bilin.

4. Somon

C vitamini dışında kolajen üretimine neyin yardımcı olduğunu biliyor musunuz? Protein. Brigham, "Protein, cildi sıkı tutan kolajen metabolizmasında önemli bir rol oynar," diyor. Chacon'un yaşlanmanın dış belirtilerini azaltmak isteyenlere özellikle önerdiği bir protein türü somon, ton balığı, hamsi ve sardalya gibi yağlı balıklardır. Chacon, yağlı balıkların iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra serbest radikalleri ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan E vitamini açısından da iyi bir kaynak olduğunu söylüyor.

5. Kırmızı üzüm

Yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinde görmüş olabileceğiniz popüler bir bileşen resveratrol'dür. Sadece cilt bakım ürünlerinde bulunmaz; bunu yiyeceklerden de alabilirsiniz. Yadav, "C vitamini gibi resveratrol de etkili bir antioksidandır. Cildi oksidatif hasardan korumak yaşlanma belirtilerini yavaşlatabilir," diyor. Brigham da buna katılarak, "Resveratrol bitkilerde bulunan doğal bir antioksidandır. Tüketildiğinde vücudu UV ışınları, kanser ve iltihaplanma gibi birçok zararlı dış etkenden koruyabilir." diyor.

Resveratrolün en iyi kaynaklarından biri kırmızı üzümdür, özellikle de kabuğudur.

6. Sığır eti

Uzmanlar, kolajenin yaşlanmanın dışa dönük belirtilerini yavaşlatmak için önemli bir besin olduğundan daha önce bahsetmişlerdi. Brigham, "Yeterli miktarda kolajen içeren yiyecekler tüketmek cildin nemini, elastikiyetini ve yapısını iyileştirebilir," diyor. Yadav, kolajen üretiminin yaşla birlikte yavaşladığını ve bu nedenle alımımızı artırmanın daha da önemli olduğunu söylüyor.

Mükemmel bir kolajen kaynağı sığır etidir. Benzer şekilde, kemik suyu (genellikle sığır etinden yapılır) da kolajen açısından zengin bir besindir. Kemik suyu ayrıca protein, B vitamini ve C vitamini içerir; daha önce de belirtildiği gibi, bunların hepsi yaşlanmanın dışa dönük belirtilerini yavaşlatmak için önemli besinlerdir.

7. Ayçiçeği çekirdeği

Ayçiçeği çekirdeği, uzmanların yaşlanmanın dışa dönük belirtilerini yavaşlatmak için gerekli olduğunu söylediği protein ve selenyum gibi birçok besinin güçlü bir kaynağıdır. Ayrıca Chacon'un cilt sağlığını desteklediğini söylediği bir diğer besin olan E vitamini açısından da zengindirler. "E vitamini cildiniz için önemli bir antioksidandır," diyor ve elastikiyete yardımcı olduğunu ve oksidatif hasara karşı koruduğunu ekliyor.

8. Avokado

Chacon, avokadoların E vitamini için iyi bir kaynak olduğunu da ekliyor. Bilimsel bir çalışma, düzenli olarak avokado yemenin kadınların yüzlerindeki cilt elastikiyetini ve sıkılığını artırmaya yardımcı olduğunu buldu. Sanki bu besin yüklü meyveyi sevmek için başka bir nedene ihtiyacınız varmış gibi!

Bu listede gösterildiği gibi, yediklerinizle cildinizi desteklemenin ve yaşlanmanın dış belirtilerini azaltmanın birçok yolu var. Bu yiyecekleri büyük bir bardak suyla içmeyi unutmayın...