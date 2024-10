Cildi içten nemlendir: Kuru cilde veda etmek için 8 temel besin

Kuru cilde sahip olan herkes, bunu yönetmenin ne kadar zor olduğunu size söyleyecektir. Kuru cilt; kaşıntı, tahriş, pullanma ve hatta kızarıklık anlamına gelir. Cildi nemli ve pürüzsüz tutmak için sürekli çaba göstermenize rağmen, kurumuş ciltten kurtulamıyorsunuz. Eğer bu başınıza geliyorsa, cildinizi sadece dışarıdan değil içten de nemlendirmenin zamanı gelmiştir. Yeterli su içmek cildin nemini korumaya ve nemli tutmaya yardımcı olsa da, beslenmenize kuru cilt için gerekli besinleri eklemeye dikkat etmelisiniz. Bunlar arasında omega-3 yağ asitleri, E vitamini, C vitamini ve cildi içeriden besleyen ve koruyan diğerleri bulunur.

KURU CİLT BELİRTİLERİ

Pul pul olmuş deri

Cilt sıkılığı

Kaşıntı

Kaba doku

Ciltte ince çizgiler veya çatlaklar

Cilt soyulması

Tahriş olmuş ve ağrılı cilt

KURU CİLTLER İÇİN 8 TEMEL BESİN

1. C Vitamini

Bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen C vitamini, güçlü bir antioksidandır ve aynı zamanda kollajen sentezinin önemli bir bileşenidir. Dermatolog Dr Rinky Kapoor şöyle açıklıyor: "Kuru cildiniz varsa ve lekelere, pullanmalara ve kaşıntıya neden oluyorsa, beslenmenize C vitamini eklemek cildinizi nemlendirmeye ve cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumaya yardımcı olabilir." Ayrıca hasarlı cilt hücrelerinin iyileşmesini hızlandırabilir ve cildin nem tutma yeteneğini geliştirebilir. Indian Dermatology Online Journal'a göre C vitamini, kuru cilt tarafından tetiklenebilen hiperpigmentasyonun tedavisinde yardımcı olabilir.

C vitamini açısından zengin besinler: Portakal ve limon gibi turunçgiller, çilek, kivi ve dolmalık biber.

2. A Vitamini

Retinoidler olarak da bilinen A Vitamini, hem cilt hem de saç için hayati önem taşıyan, yağda çözünen bir mikro besindir. Pharmacological Reports tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, konu cilt olduğunda, A vitamini hücre yenilenmesini ve onarımını destekleyerek cildin yumuşak ve pürüzsüz kalmasını sağlıyor. Ayrıca cildi nemlendiren doğal bir yağ olan sebum üretimini de destekler.

A Vitamini açısından zengin besinler: Tatlı patates, havuç, ıspanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler ve karaciğer.

3. D Vitamini

Kemikler için gerekli olan D vitamini kuru ciltler için de önemli bir besindir. Cildin bariyer fonksiyonunu destekleyerek cilt hücresi büyümesini ve onarımını düzenlemeye yardımcı olur. Dr Kapoor, "Yeterli D vitamini seviyeleri ciltte nem tutulmasını artırabilir, kuruluğu azaltabilir ve egzama gibi durumları önleyebilir" diyor.

D vitamini açısından zengin besinler: Yağlı balıklar (somon, uskumru), kırmızı et, zenginleştirilmiş süt ürünleri ve yumurta sarısı.

4. E Vitamini

E Vitamini, cildi oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı koruyan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca su kaybını azaltarak ve cildinizin nemli kalmasını sağlayarak cilt bariyer fonksiyonunun korunmasına yardımcı olur. Public Library of Science One'da yayınlanan bir araştırma, E vitamininin kuru cildin nedenlerinden biri olan sedef hastalığı ve dermatit gibi cilt rahatsızlıklarına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

E vitamini açısından zengin besinler: Badem, ayçiçeği çekirdeği, ıspanak, kırmızı dolmalık biber ve avokado.

5. B vitaminleri

B vitaminleri, özellikle B3 (niasin), B5 (pantotenik asit) ve B7 (biyotin), cilt sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Dr Kapoor, "B3 cildin nem bariyerini iyileştirmeye yardımcı oluyor, B5 cilt nemini destekliyor ve B7 genel cilt sağlığına katkıda bulunuyor" diyor. Cildin daha nemli ve beslenmesi için suda çözünen bu vitaminlerin tüketilmesi gerekir.

B vitamini açısından zengin besinler: B3'ü tavuk, mercimek ve muzdan alın. B5 için mantar, yumurta, nohut ve lahana yiyin. B6 fındık ve kuru üzümde bulunur.

6. Omega-3 yağ asitleri

Omega-3 yağ asitleri, antiinflamatuar özellikleri ve cilt bariyerini güçlendirme yetenekleriyle bilinir. Genç Eczacılar Dergisi'nde yapılan bir araştırma, bunların güneş yanığını azaltmaya, kanser risklerini azaltmaya ve ışığa duyarlılığı azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ek olarak ciltteki yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur ve nemlendirmeyi destekler.

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler: Somon, uskumru ve sardalyanın yanı sıra keten tohumu, chia tohumu ve ceviz gibi bitki bazlı kaynaklar.

7. Çinko

Akıntıları azaltmaktan kollajen üretimini artırmaya kadar çinko, cilt için en önemli besinlerden biridir. Cilt hücrelerinin onarılmasına ve yenilenmesine yardımcı olur ve cildin doğal bariyer fonksiyonunu destekleyerek nem kaybını önler. Sadece bu değil, Journal of Dermatology'de yayınlanan bir çalışmada belirtildiği gibi, anti-inflamatuar özelliklerinin dermatit, sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını önlediği bilinmektedir.

Çinko açısından zengin gıdalar: İstiridye, sığır eti, kümes hayvanları, fındık, tohumlar ve tam tahıllar.

8. Kolajen

Cold Spring Harbor Perspectives in Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kolajen vücudunuzdaki proteinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturur ve cildinizin, eklemlerinizin, kaslarınızın ve saçınızın sağlığı ve yapısı için gereklidir. Yaşlandıkça daha az kolajen üretirsiniz, bu da cildinizi kuru ve donuk bırakabilir. Bu nedenle kolajen cilt sağlığı için gereklidir.

Kollajen açısından zengin besinler: Kemik suyu, tavuk, somon, sardalye, turunçgiller, meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve fındık.