Uzmanlar bu dönemde maske kullanımına bağlı olarak akneden egzamaya, alerjiden renk değişimlerine kadar birçok cilt sorununun normalden çok daha sık görülmeye başlandığını söylüyor.

Koronavirüs’ten (Covid-19) korunmamızda en büyük silahlarımızdan biri olan maskeler, ciltte nem ve yağlanma yaparak olumsuz etkilere neden oluyor. Sıcak ve nemli havada maske kullanımı, sürtünmenin artmasıyla cildin koruyucu bariyerine zarar vererek cilt hassasiyetine yol açıyor. Koronavirüsün neden olduğu stres seviyesindeki artış ise önceden var olan akne ve diğer cilt problemlerini tetikliyor. Peki yaz aylarında maske kullanımına bağlı sorunlardan korunmak için neler yapmalı?







Acıbadem Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşabilecek şikayetlerin alevlenmesini önlemek için hastaların bu yaz her zamankinden daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.





AKNE

Yaz aylarında maske kullanımına bağlı olarak özellikle yağlı ciltlerde terlemeyle beraber yağ salgısının artması ciltteki gözeneklerin tıkanmasına, bunun sonucunda da akne ve sivilce oluşumuna yol açabiliyor. Dr. Mehtap Kıdır; “Bu durum American Academy of Dermatology’de, 83 sağlık çalışanında yapılan bir araştırma ile yayınlandı ve tıp literatürüne giren bir kavrama neden oldu: Maskne. Maskne, uzun süre maske takmak zorunda olan sağlık çalışanları veya uzun saatler ev dışında çalışmak zorunda olan kişilerde görülen bir akne çeşidi olarak tıp literatüründe yerini aldı” diyor.





NE YAPMALI?

• Maskenizi gün içinde mutlaka değiştirin.

• Dışarıdan eve ulaştığınızda yüzünüzü cilt yapınıza uygun bir temizleyici ürünle yıkayın.

• Güneş kremi veya nemlendirici seçerken su bazlı olan ürünleri tercih edin.

• Haftada bir kez yapacağınız peeling cildinizdeki gözenekleri açık tutup sivilce oluşumunu engellemeye yardımcı olacak.





ROZASEA

Maske nedeniyle yüzde oluşan sıcaklık artışı halk arasında ‘gül hastalığı’ olarak bilinen ve sıcakla artan rozasea hastalığını tetikleyebiliyor. Bunun sonucunda rozasea hastalarında yüzde yaygın kızarıklıklar, damarlanma artışı ve sivilcelenmeler gelişebiliyor.





NE YAPMALI?

• Sıcak saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmayın. Serin yerleri tercih edin.

• Acı ve baharatlı gıdalar ve asitli içeceklerden kaçının. Çay, kahve ve alkol tüketimini minimum seviyeye indirin.





KİSTLER

Yüzde maskenin etkisiyle artan terleme ter bezlerini tıkayarak, ter bezi kistlerine yol açabiliyor. Bu kistler bazen şeffaf su kesecikleri gibi bazen de halk arasında isilik olarak bilinen milia kistleri şeklinde olabiliyor.





NE YAPMALI?

• Ter nedeniyle gözeneklerin tıkanmaması için günde iki kez cilt yapınıza uygun bir temizleyici kullanın.

• Terden nemlenen maskenizi mutlaka değiştirin.

• Terlediğinizde yüzünüzü yıkama imkanınız yoksa bile suyla ıslatılmış peçeteyle teri uzaklaştırmanız terin gözenekleri tıkamasının önüne geçecek.





YAĞLI EGZAMA

Seboreik Dermatit olarak bilinen yağlı egzama hastalığında, maske altında kalan kısımlarda özellikle burun kenarlarında, erkeklerde sakal bölgesinde pullanma, kaşıntı ve kızarıklıklarda artış olabiliyor. Hastaların şikayetlerinin artması durumunda, bir dermatoloji uzmanının tavsiyesiyle ilaçlar ve bazı destek ürünleri kullanmak gerekiyor.





NE YAPMALI?

• Yüzünüzü sık sık yıkayarak teri cildinizden uzaklaştırın.

• Bir su bardağı ılık suda erittiğiniz bir çorba kaşığı bal ile yapacağınız karışımı, yağlı egzama gördüğünüz yüz bölgenize uygulayın. Bu yöntemle kızarıklık ve pullanma şikayetinizde azalma olacak.

• Alkol içeren solüsyonlardan ve yağlı pomadlardan uzak durun!





ALERJİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, alerjik bünyelerde özellikle maske kumaşının dokusuna karşı alerjik reaksiyon gelişebildiğine dikkat çekerek, “Bu durumda ciltte kızarıklık, kaşıntı, kabarıklıklar ve pullanma gibi sorunlar oluşabiliyor” diyor.





NE YAPMALI?

• Evde pamuklu bir kumaşla yapacağınız maskeyi takıp, üzerine normal maskenizi takarsanız, maskenin cilt ile temasını kesmiş olursunuz.







YENİ BİR SORUNUMUZ VAR: MASKE

Pandemi dönemi yeni bir cilt sorununu da beraberinde getirdi. Maskne terimi pandemi döneminde takılan maskelerin neden olduğu sivilceler için kullanılıyor, dolayısıyla bu dönemde cilt temizliği her zamankinden daha büyük önem taşıyor.



Cilt bakım ürünleri sayesinde bu sorunların da üstesinden gelmek mümkün.



Önce sadece sağlık çalışanlarında görülen maskne, artık genele yayıldı. Uzmanlar ter, cilt yağları ve bakterilerin cilde temas eden maske nedeniyle ciltte sıkıştığını, bu durumun cildin koruyucu bariyerini parçaladığını söylüyor. Yüksek nem ve ısı gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Bu durum ise iltihaplanmalara ve lekelere yol açan bakteriyel büyümeyi alevlendiriyor.

NE YAPMALI?

• İlk kural tabii ki belli: Maske takmadan sokağa çıkmayın.

• Cilt bakım rutininize önem verin.

• Maske takmadan önce nemlendirici ya da cilt bariyerini güçlendirici bir krem kullanın.

• Cildiniz iyileşene kadar makyaj yapmayın.

• Naylon, polyester gibi sentetik kumaşlardaki maskelerden kaçının.

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