Yaz ve güneş kelimelerini aynı cümlede kullanmak harika ama sinsi bir tehlike var: Cilt lekeleri. Oysa bilinçli bir bakımla hem güneşin zararlı ışınlarından hem de cilt lekelerinden korunabilirsiniz. Peki, cilt lekeleri için hangi kremler kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Tedavisi nasıl olmalı? Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya yanıtladı...

LEKELER NEDEN OLUŞUR?

“LEKELERİN YÜZDE 90’I TEDAVİ EDİLEBİLİR”

Güneş lekelerinin oluşmasının en önemli iki nedeni genetik yatkınlık ve güneşin zararlı ışınları. Cildimize doğal rengini veren, bronzlaşmamızı sağlayan melanin pigmentinin fazlalığı ya da düzensizliği leke oluşumunu tetikliyor. Melanin düzensizliği ve birikiminin yani hiperpigmentasyonun en önemli nedeni ise güneşin zararlı UVB ve UVA ışınlarına maruz kalmak.

“Cilt lekesi tedavisi öncesinde, lekenin derin mi yoksa yüzeysel mi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Leke tedavisinde genellikle kombine tedaviler daha iyi sonuçlar verir. Ciltte güneşin etkisiyle oluşan lekelere karşı, cilt altına yapılan nem aşıları ve PRP’ler ile cilt bariyerinin güçlendirebiliyor, dermapen ve lazer uygulamalarıyla da kalıcı iyileştirme sağlayabiliyoruz. Cilt lekelerine karşı gerçekleştirilen klinik uygulamaların kesinlikle kış aylarında yapılması gerekiyor. Bazı derin lekeler ve pigment hasarları, tedavilerinden sonra özellikle yaz aylarında tekrar kendini gösterebilir. Bu tür lekeleri önlemek için güneşten korunmak çok önemli.

CİLT LEKELERİ İÇİN KULLANILMASI GEREKEN KREMLER

Özellikle UVA ve UVB içerikli, yüksek koruma faktörüne sahip kremler kullanmalı. Aynı zamanda cilt altı tabakasını besleyici, kolajen ve elastin doku artışını destekleyen ürünler kullanılarak cilt dokusu daha da canlı hale getirilebilir.”





LEKE OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN

-Cildinize parfüm içeren ürün sürüp güneşe çıkmayın.-Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi sürün.-Kreminizi 20 dakikada bir yenileyin.-Islak ten üzerine güneş kremi sürmeyin. Cildinizi kurulamayı ihmal etmeyin.-Araba kullanırken bile güneş lekeleri oluşabilir. Özellikle ellerinize güneş kremi sürerek önleminizi alın.-Telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik cihazların aşırı kullanımı, bu cihazlardan gelen UV ışınları nedeniyle, ciltte istenmeyen lekelere neden olabilir. Cep telefonlarından yayılan dalgalar cilde matlık veriyor, leke oluşturuyor ve cildin altındaki koruyucu mineral yapıyı bozuyor.

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