Bilimsel gelişmeler cildimize de yansıyarak güzellik ürünleri formuyla karşımıza çıkıyor. Peki bu kıymetli içerikler acaba tam olarak ne işe yarıyor?



Murad retinol youth yenileyici serum 425 TL

A vitamini ve A vitamininin bir türevi olan retinol, ince çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde kullanılıyor ve cilde esnekliğini geri kazandırıyor. Ancak egzama ya da rosacea’dan şikayetçiyseniz kullanmadan önce mutlaka dermatoloğa danışın.





Perricone MD vitamin C ester serum 564 TL

Cildin genç görünümünden sorumlu olan kolajen yapımını destekliyor. Çevresel etkenlerin cilde verdiği hasarla, çizgi ve leke oluşumuyla savaşıyor.





The body shop vitamin E aqua boost losyon 64.90 TL

Cildin yaşlanmasını geciktiren en güçlü vitaminlerden biri.





Avene xeracalm yatıştırıcı krem 59.99 TL

Ciltteki lekelenmelere neden olan serbest radikallerin zararlarıyla savaşıyor. Cildi nemlendiriyor ve elastiyetini artırıyor.





Dermaceutic K ceutic onarıcı krem 282 TL

Bu faydalı yağ asitleri kalp ve damar sağlığını korumasının yanı sıra mükemmel bir nemlendirici. Saç ve cilt kuruluğuyla savaşıyor. Cildin daha pürüzsüz ve parlak görünmesini sağlıyor.





La roche-posay SPF 30 effaclar duo krem 69.90 TL

Niasin olarak da bilinen B3 vitamini saç ve cilt sağlığını ve sinir sistemini güçlendiriyor. Lekelerin giderilmesinde ve rosacea tedavisinde kullanılıyor. B5 vitamini ise cildin nem dengesini koruyor.





Biotherm biomains el kremi 35 TL

Güçlü bir antioksidan. Cildin elastikiyetini artırıyor ve enerji veriyor. Saçları ve tırnakları güçlendiriyor. Ayrıca iltihabi reaksiyonları önlüyor.





Skinceuticals hydrating B5 serum 279 TL

Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor ve kemikleri güçlendiriyor. Göz altındaki koyu halkaların giderilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda iltihaplanmayı önlüyor.





Bioderma atoderm intensive krem 89.99 TL

Yaraların hızlı iyileşmesini sağlıyor. Yoğun cilt kuruluğuna sebep olan dış etkenlerin ciltte çoğalmasını önlüyor. Aşırı kuru, hassas ve sorunlu ciltler için mükemmel bir koruyucu.