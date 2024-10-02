Cildiniz için bergamot: Cilt bakım rutininize eklemenin 9 basit yolu

Kirlilik, stres ve diğer birçok çevresel faktör göz önüne alındığında, cildiniz çok fazla acı çekebilir ve istediğiniz gibi parlamayabilir. Ancak, cilt bakım rutininize bazı sağlıklı bileşenler eklemek yardımcı olabilir. Cildinizin sağlıklı görünmesini ve parlamasını sağlamak için bergamot kullanabilirsiniz. Bu narenciye lezzetinden elde edilen bergamot esansiyel yağı, çeşitli güzellik faydaları sunan bir esansiyel yağdır. Canlandırıcı aroması ve güçlü özellikleriyle, bu altın iksir cilt bakımına bütünsel bir yaklaşım sunar. Bergamot yağı, hoş kokusunun ötesinde iltihabı yatıştırır ve parlaklığı artırır. Akneyle savaşmaya ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur ve cildiniz için başka birçok fayda sunar.

BERGAMOT NEDİR?

Bergamot, Güney İtalya'ya özgü, genellikle bergamot portakalı olarak bilinen bir turunçgil meyvesidir. Bilimsel adı Citrus bergamia'dır. Portakal büyüklüğündedir ve benzer kokar, ancak acı veya ekşi bir tada sahip yeşil veya sarı bir kabuğu vardır. Meyve, tadı nedeniyle bazen tatsız olarak kabul edilir. İnsanlar genellikle çay, vitamin, öz ve uçucu yağlar yapmak için yağlarını veya suyunu kullanmayı tercih eder. Bu ürünler parlak cilt, kaygıyı azaltma, kilo kaybı ve daha fazlası için harikadır.

BERGAMOTUN CİLDE FAYDALARI

1. Antibakteriyel ve antiseptik özellikler içerir

Bergamot yağı, akneye neden olan bakterilerle savaşmaya, salgınları önlemeye ve daha pürüzsüz bir cilt sağliamaya yardımcı olan güçlü antibakteriyel ve antiseptik özellikler açısından zengindir. Ayrıca küçük cilt enfeksiyonlarını ve yaraları tedavi etmeye de yardımcı olabilir. Bu nedenle, akneye yatkın bir cildiniz varsa veya küçük cilt enfeksiyonlarıyla karşılaştıysanız, cildiniz için bergamot esansiyel yağı kullanmak faydalı olabilir.

2. Ciltte yağlılık ve kuruluk dengesini sağlar

“Bergamot yağının şaşırtıcı özelliklerinden biri de sebum üretimini düzenleme yeteneğidir. Yağlı, kuru veya karma cildiniz olsun, bu yağ yağlılığı dengelemeye ve aşırı kuruluğu önlemeye yardımcı olur,” diye açıklıyor dermatolog Dr. DM Mahajan. Cilt dengesi için bir çözüm arıyorsanız, harika sonuçlar için bergamot esansiyel yağı kullanmaya başlayın.

3. İltihap önleyici özellikleri yüksektir

Akne, kızarıklık ve tahrişle mi uğraşıyorsunuz? Cilt bakım rutininize bergamot esansiyel yağını dahil etmek faydalı olabilir. Pharmaceutical Biology Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre bergamot yağı iltihap önleyici bileşikler açısından zengindir. Akne, egzama ve diğer cilt rahatsızlıklarıyla ilişkili kızarıklığı, tahrişi ve iltihabı etkili bir şekilde yatıştırır. Bergamot ayrıca hassas cildi yatıştırmaya ve tahrişi hafifletmeye yardımcı olabilir.

4. Parlak bir cilt sağlar

Salonlara para ve zaman harcamaktan hoşlanmıyorsanız, sizin için harika bir çözümümüz var! Bergamot esansiyel yağı kullanmak faydalı olabilir. Uzman, "Bu narenciye yağı cildi aydınlatma yeteneğiyle bilinir. Akne izlerini, hiperpigmentasyonu ve düzensiz cilt tonunu azaltmaya yardımcı olarak daha parlak ve aydınlık bir cilt ortaya çıkarabilir" diyor.

5. Stresi azaltır

Stresliyseniz, Harvard Tıp Fakültesi'ne göre stresin cildiniz üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğinden, bunun cildinizde görülmesini bekleyin. Stres kaçınılmaz olsa da önlenebilir. Stresi azaltmanın doğrudan cilt faydaları olmasa da, dolaylı olarak sağlıklı bir cildi destekler. Bergamot yağı rahatlatıcı bir aromaya sahiptir ve Food and Science Nutrition Journal'da yayınlanan bir çalışmada görüldüğü gibi gerginliği ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

BERGAMOT CİLT İÇİN NASIL KULLANILIR?

İşte uzman tarafından açıklandığı gibi, bergamotu parlak cilt için kullanmanın yollarına dair adım adım bir kılavuz.

1. Sivilce karşıtı leke maskesi

İçindekiler

1 tatlı kaşığı aloe vera jeli

2 damla bergamot yağı

Yöntem

1 tatlı kaşığı aloe vera jelini 2 damla bergamot yağıyla karıştırın.

Yatmadan önce doğrudan sivilcelere uygulayın.





2. Dengeleyici yüz toniği

İçindekiler

60 gram cadı fındığı

5 damla bergamot yağı

Yöntem

60 gram cadı fındığını 5 damla bergamot yağıyla karıştırın.

Koyu renkli cam bir şişede saklayın ve temiz cilde bir pamuk yardımıyla uygulayın.

3. Aydınlatıcı yüz maskesi

İçindekiler

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

2 damla bergamot yağı

Yöntem

1 yemek kaşığı yoğurdu 1 tatlı kaşığı bal ve 2 damla bergamot yağıyla karıştırın.

Temiz cilde 15 dakika uygulayın, ardından ılık suyla durulayın.

4. Rahatlatıcı vücut yağı

İçindekiler

60 gram tatlı badem yağı

5 damla bergamot yağı

3 damla lavanta yağı

Yöntem

Rahatlamak için tatlı badem yağını bergamot yağı ve lavanta yağıyla karıştırın.

Duştan sonra karışımı cildinize masaj yaparak uygulayın. Cildinizi derinlemesine nemlendirecektir.

5. Enerji verici banyo

İçindekiler

5 damla bergamot yağı

Epsom tuzu

Yöntem

Bir avuç Epsom tuzuna 5 damla bergamot yağı ekleyin.

Ilık bir banyoya dökün ve 15-20 dakika bekletin.

6. Parlaklık için saç durulaması

Malzemeler

2 damla bergamot yağı

1 su bardağı su

Yöntem

2 damla bergamot yağını 1 su bardağı suyla karıştırın.

Şampuanladıktan sonra saçınıza dökün, birkaç dakika bekletin, sonra durulayın.





7. Peeling etkili vücut peelingi

Malzemeler

½ su bardağı şeker

¼ su bardağı hindistan cevizi yağı

3 damla bergamot yağı

Yöntem

1/2 su bardağı şeker, 1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı ve 3 damla bergamot yağını birleştirin.

Islak cilde nazikçe masaj yapın, sonra durulayın.

8. Sakinleştirici yüz masajı

Malzemeler

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

2 damla bergamot esansiyel yağı

Yöntem

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı ve 2 damla bergamot esansiyel yağını karıştırın.

Cildinize emilene kadar nazikçe masaj yapın.

9. Yüz peelingi

Malzemeler

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 damla bergamot esansiyel yağı

2 yemek kaşığı su

Yöntem