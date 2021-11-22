Cildinizi besleyecek ve enerji verecek 28 ürün

Şu sıralar nasıl bir cilt ürününe ihtiyacınız var? Uykuda bakım yapan mı? Cildi yenileyen mi? Nemlendiren mi? Enerji veren mi? Güneşten koruyan mı? Kolajen içeren mi? Cildinizin ihtiyacına göre 28 farklı cilt ürünü ile karşınızdayız...

Hazırlayan: Gülru İncu

GÜCÜNÜ GERİ KAZANDIRIN

Yorgun ve matlaşmış, sıkılığını kaybetmiş cildinizi beslemeye ne dersiniz? Öyleyse nemlendirici kremden önce serum sürmeyi

ihmal etmeyin!

AVON ANEW DUAL DEFENCE CİLT TONU EŞİTLEYİCİ SERUM 94.99 TL

LA ROCHE-POSAY HYALU B5 SERUM 319 TL

VICHY MINERAL 89 SERUM 224.90 TL

PURE BEAUTY BRIGHTEN UP LUMINOUS AYDINLATICI SERUM (WATSONS) 159.90 TL