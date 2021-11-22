Cildinizi besleyecek ve enerji verecek 28 ürün
Cildinizin ihtiyacı mevsimlere göre değişir. Peki güzellik rutininiz de mevsime göre değişmeli mi? Elbette! Yapmanız gereken tek şey sonbahar ve kış aylarında soğuk havanın etkilerine karşı koymanıza yardımcı olacak, cildinizi besleyecek ve enerji verecek ürünleri güzellik rutininize eklemek.
Şu sıralar nasıl bir cilt ürününe ihtiyacınız var? Uykuda bakım yapan mı? Cildi yenileyen mi? Nemlendiren mi? Enerji veren mi? Güneşten koruyan mı? Kolajen içeren mi? Cildinizin ihtiyacına göre 28 farklı cilt ürünü ile karşınızdayız...
Hazırlayan: Gülru İncu
GÜCÜNÜ GERİ KAZANDIRIN
Yorgun ve matlaşmış, sıkılığını kaybetmiş cildinizi beslemeye ne dersiniz? Öyleyse nemlendirici kremden önce serum sürmeyi
ihmal etmeyin!
AVON ANEW DUAL DEFENCE CİLT TONU EŞİTLEYİCİ SERUM 94.99 TL
LA ROCHE-POSAY HYALU B5 SERUM 319 TL
VICHY MINERAL 89 SERUM 224.90 TL
PURE BEAUTY BRIGHTEN UP LUMINOUS AYDINLATICI SERUM (WATSONS) 159.90 TL
NEMLENDİRİCİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Sıcaklar düştüğünde yazlık hafif nemlendiriciler cildinizin ihtiyacını karşılamakta zorlanır. Yazlık nemlendiricinizi cildinizi besleyen, kırışıklıklarla savaşan zengin formüllü bir nemlendiriciyle değiştirin.
CERAVE NEMLENDİRİCİ LOSYON 129.90 TL
LIERAC HYDRAGENIST OKSİJEN VEREN NEMLENDİRİCİ KREM-JEL 399 TL
COSMED MATLAŞTIRICI& DENGELEYİCİ KREM 89.90 TL
ESTEE LAUDER SPF 15 DAYWEAR ANTI-OXIDANT NEMLENDİRİCİ KREM 265 TL
KOLLAJEN YENİLENMESİNİ HIZLANDIRIN
Soğuk havalarda cilt kuru ve pürüzlü bir yapıya bürünür. Yüz, boyun ve dekolte bölgesinde hücre yenilenmesini hızlandırmak için kollajen üretimini destekleyen içerikleri tercih edin.
DERMALOGICA SPF 50 DYNAMIC SKIN RECOVERY SERUM 810 TL
YVES ROCHER LIFTING VEGETAL SERUM 271.92 TL
DRUNK ELEPHANT PROTINI POLYPEPTIDE KREM 1229 TL
SAMBROSSA ANTI-AGING SERUM (HEPSİBURADA.COM) 229 TL
SPF’Yİ UNUTMAYIN!
Güneşin zararlı ışınları yazın olduğu kadar sonbahar ve kış aylarında da tehlikeli. Geniş spektrumlu SPF içeren kremleri bakım rutininize eklemeyi unutmayın!
NEUTROGENA SPF 30 BRIGHT BOOST NEMLENDİRİCİ KREM 99 TL
KIEHL’S SPF 50 ULTRA LIGHT DAILY UV DEFENSE GÜNEŞ KREMİ 349 TL
SHISEIDO SPF 30 SUYA DAYANIKLI PUDRA FONDÖTEN 350 TL
BIODERMA SPF 50 PHOTODERM MAX KOMPAKT MİNERAL PUDRA 199.50 TL