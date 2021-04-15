Cilt çatlakları nasıl önlenir ve nasıl tedavi edilir?

Çoğu kadının doğum sonrası karın bölgesinde çatlaklar oluşur. Kadınların%90'ında hamilelik sırasında çatlak oluştuğu düşünülmektedir. Erkekler ve kadınlar da kilo alıp vermeleri nedeniyle çatlaklar oluşur. Çatlaklar da genlerle ilgilidir. Ebeveynlerinde çatlak olan kişilerde çatlaklar görülme olasılığı daha yüksektir. Çatlakların da erkeklerden daha fazla kadını etkilemesi muhtemeldir. Daha açık ten rengine sahip kişilerin çatlakları daha çok ortaya çıkar.

Çatlakları önleyemiyorsanız, daha sonra geleneksel tıpa veya kliniğe giderek bunları azaltabilirsiniz.

ÇATLAKLARINIZI GİZLEYİN

Çatlakların yok olması zaman alır. Çoğu durumda inatçıdırlar ve kolay kolay yok olmazlar. Bu nedenle, tek seçenek onları gizlemektir. Bazı insanlar yaratıcı olur ve onları gizlemek için deri dövmeleri yapar. Diğerleri, onları gizlemek için kapatıcılar gibi makyaj ürünlerini kullanır.

ÇATLAKLARINIZI ÖNLEYİN

Çatlaklardan kurtulmak zordur. Yıllar içinde yok olabilir veya daha hafifler ve daha az görünür hale gelebilir. Çatlaklardan kurtulmanın en iyi yolu, çatlakların ortaya çıkmasını önlemektir. Düzenli egzersiz, yağ masajı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, yeterli uyku, uygun su alımı ve cildi nemlendirme, çatlakların oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

ÖZENLE ÇATLAKLARINIZA BAKIN

Çatlakları önleyemiyorsanız, geleneksel tıp veya klinik seçenekleri kullanarak bunları ortadan kaldırabilir veya hafifletebilirsiniz

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ İLAÇLAR

Geleneksel olarak, çatlakları tedavi etmek için yağ masajı kullanılmıştır. Zeytinyağı ve E Vitamini kapsülünün bir karışımını kullanabilirsiniz. Alternatif olarak hindistancevizi, badem, hint veya avokado yağları kullanabilirsiniz. Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine 30 dakika masaj yapın. Masajdan sonra ılık bir banyo yapın.

Aloe vera jeli ve limon suyunun bir kombinasyonu da çatlakların azaltılmasına yardımcı olabilir. Mutfağımızda bulduğumuz normal şeyler, izlerin azalmasına yardımcı olur. Patates suyu, bal, şeker, yumurta akı, kremalı süt, karite yağı ve kakao yağı gibi bu bileşenlerden herhangi biri, ovalayarak masaj yapabileceğiniz malzemelerden bazılarıdır. İzler, bu malzemelerle bir süre sonra hafiflemeye başlayacaktır.

ÇATLAKLARINIZ İÇİN KREM KULLANIN

Ayrıca Hyaluronik asit içeren reçetesiz satılan (OTC) bir kremle masaj yapabilirsiniz. E Vitamini, Cepalin ve Hyaluronik asit çeşitli klinik deneylerden geçmiştir ve çatlakların tedavisinde işe yaradığına inanılır. En iyi çatlak kremi, cildin nem içeriğini artırmaya ve kan dolaşımını iyileştirmeye odaklanır. Nemli bir cilt, doğası gereği esnektir ve çatlak izi alma şansı daha azdır.

KLİNİK ÇÖZÜMLER

Geleneksel yöntemler sonuç vermezse, klinik tedavileri düşünebilirsiniz. Günümüzde çatlakları tedavi etmek için çok sayıda cerrahi ve cerrahi olmayan seçenek mevcuttur. Bu klinik prosedürlerin çoğu ağrısızdır ve hastaneye yatmayı gerektirmez.

LAZER TEDAVİSİ

Bu, lazerin cildinize nüfuz ettiği ve yeni cilt pigmenti büyümesini yeniden oluşturduğu ağrısız bir süreçtir. Farklı lazer tedavisi türleri mevcuttur. Dermatoloğunuzla en iyi seçeneği tartışın. Bu, doktorun kendi ofisinde yapabileceği bir işlemdir ve hastaneye yatışı gerekmez. Ancak, doktorun kliniğine birkaç kez gitmeniz gerekebilir.

MICRONEEDLING

Bu süreçte, yeni çatlağın büyümesini sağlamak için cildinize mikro iğneler yerleştirilir. Bu prosedürün tamamlanması bir aydan fazla sürer ve daha koyu ten rengine sahip kişilerde daha iyi sonuç verir.

ABDOMİNOPLASTİ

Abdominoplasti, genellikle karın germe olarak bilinir. Karın bölgesinden fazla yağ ve gevşek deri alınarak karnı "germe" işlemidir. Bu işlem sadece çatlaklarınızı yok etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha ince görünmenizi sağlayacaktır. Çatlakları yok etmek için şüphesiz en etkili tedavi budur. Bu prosedürün dezavantajı, pahalı olması ve epeyce sağlık riski taşımasıdır. Bu tedaviyi düşünmeden önce tüm sağlık risklerini doktorunuzla tartışın.

MICRODERMABRASION

Bu prosedürde, çatlaklı bölgeyi pul pul dökmek için kullanılır. Bu ağrısız bir işlemdir. Bu sürecin uzun bir süre boyunca tekrarlanması gerekir ve her zaman etkili olmayabilir. Bu işlem özellikle şiddetli çatlakları olanlar için etkisizdir. İşlem ağrısız olsa da cildinizin 24 saat boyunca gergin ve kuru hissetmesine neden olabilir.

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