Aynaya her baktığınızda gözünüze çarpan lekelerinizin nedeni güneş de olabilir hamilelik de. Birçok sebeple oluşabilen lekelerin tedavisinde günümüzde çok yol katedildi. İşte bunlardan öne çıkanlar...

Her kadın hayatının bir döneminde cildindeki lekelerden şikayet ediyor. Leke açıcı kremler bazı kadınlara çare olsa da kimi inatçı lekeler için küçük uygulamalar gerekebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, cilt lekelerinin neden oluştuğunu anlattı: “Deri rengi melanositlerin yani deriye rengini veren hücrelerin ürettiği melanin pigmenti miktarı ile alakalı. Açık renkli bireylerde daha az olan melanosit sayısı, esmerlerde daha fazla oluyor. UV yani güneş ışınına aşırı maruziyet durumunda bizim bronzlaşma diye algıladığımız ancak derinin ‘eyvah!’ sinyali gerçekleşir. Melanosit sayısı artar ve hasara karşı bir korunma mekanizması geliştiriliyor. Melanositler asker gibi davranarak hızla o bölgeye hücum ederek, adeta koyu renkli perde ve kalelerle deri ve deri altını yani mahremini örtmeye ve korumaya çalışıyor. Yani siz bronzlaştık diye sevinirken deri kendini korumak adına üzgün ve telaşlıdır. Koyu renkli lekelerde de durum çok benzer. Burada ise deriyi hasara uğratan durum bazen UV, bazen hormonlar, beslenme bozuklukları, genetik yatkınlık, hamilelik, doğum kontrol hapları ve bazı ilaçlar ile antibiyotikler, yanık gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumlar, şiddetli kaşıntıyla seyreden cilt hastalıkları olabiliyor. Yüksek sıcaklık da lekelenmeye yol açabiliyor.” Lavieen Leke Lazeri, bu lekelere tek seansta sonuç vermeye yardımcı oluyor.



AŞAMA AŞAMA TEDAVİ

Cilt lekelerinin tedavisinde; güneşten koruyucu ürünler, leke açıcı kremler, kimyasal peeling, enzim peeling, leke mezoterapisi, PRP tedavisi, lazer tedavileri ile Spesifik dalga boylu sistemleri gibi yöntemler kullanılıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, bu tedavi yöntemlerinden spesifik dalga boyu sistemleri hakkında bilgi verdi: “Leke tedavisi biz dermatologların en çok kafa yorduğu ve sürekli araştırmalarla yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulan bir alan. Son zamanlarda leke tedavisinde oldukça iyi sonuçlar var. Şu anda altın standart tedaviler arasında yeni nesil spesifik dalga boylarıyla çalışan, cilt yüzeyindeki hücrelere hasar vermeden hatalı pigment hücrelerini ve hasarlı dokuyu hede eyen sistemler yer alıyor. Bu tedavi sisteminde doğada tıpkı gümüş gibi nadir bulunan Tm elementinin yaydığı enerji kullanılıyor. Gümüş nasıl zamanla lekelenir ve kararırsa, cildimiz de aynı gümüş gibi gerek çevresel gerekse içsel faktörlerin etkisiyle zaman içerisinde lekelenip kararıyor. Bu sistemle tıpkı gümüş parlatırcasına cildin beyazlaması yani cilt tonunun düzeltilmesi ve lekelerinden arındırılması hede eniyor.



Önden hazırlayıcı veya sonrasında uzun devam ürünleri kullanmaya gerek kalmıyor. Tekrar lekelenmemek için yapılacak tek şey ise güneşten korunmak. Sistemin en büyük avantajı ise sosyal hayattan kopmadan, sadece 20 dakikada tedavinin tamamlanması. Lavieen Leke Lazeri ayrıca lekelerinizden arınmakla kalmayıp, aynı zamanda geniş gözenekler, ince kırışıklıklar, cilt tonu farklılıkları gibi cilt yüzeyindeki hasarların da aynı seansta düzelmesine yardımcı oluyor.”



Cilt lekeleri nelerdir?

• Çillenme

• Güneş ve solaryum lekeleri

• Melasma

• Yaşlılık lekeleri

• Lazer, sıcak, güneş yanığı sonrası lekeler

• Şiddetli kaşıntı sonrası oluşan lekeler

Melasma diye bilinen düzensiz şekilli, sınırları belirgin olmayan kahverengi yamalar şeklinde görülen lekeler, genellikle üst dudak, alın, yanaklar, burun, bazen de boyun ve çenede görülüyor. Kronik bir sorun olan bu lekelenme şekli, hasta ve hekimi çok uğraştırıyor. Hamilelerde daha sık görüldüğü için hamilelik maskesi de deniliyor. Ancak iyi haber, hamileliğe bağlı olarak ortaya çıkmışsa gebelik sonrası beş yıl içinde giderek azalabiliyor.



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