L’actone Güneş Serisi, doğal içeriği ile güneşten koruyup kontrollü bronzlaşmayı sağlarken aynı zamanda cildi nemlendiriyor. L’actone ürünleri ile zararlı ışınlarla aranıza mesafe koyun.

L’actone’un bronzlaştırıcı spreyleri “kakao” ve “havuç” yağları ve koruyucu sprey olarak kullanılan çocuk ve yetişkin güneş sütü seçenekleri, her ten rengi ve yaşa koruma sağlıyor.



Kolay kullanımı ve püskürtme teknolojisi sayesinde L’actone ürünleri ile güneşin zararlı ışınlarından gün boyu kolayca korunmak mümkün oluyor.



Lactone Panthenol, Lactone Güneş Sütü, Çocuk Güneş Sütü, Bronzlaştırıcı Kakao Yağı ve Bronzlaştırıcı Havuç Yağı olarak sunulan L’actone ürünleri, suya dayanıklı koruyucu seçenek arayanlar için ideal seçenek oluşturuyor! Doğal içeriği ve içerdiği E vitamini sayesinde ciltte kadifemsi bir his oluşturan koruyucu L’actone beşlisi, uzun süre cildin nemli kalmasını sağlıyor.





