Aşırı stres altında mısınız yoksa günleriniz bol bol kahkaha atarak mı geçiyor? Belki farkında değilsiniz ama yüzünüz ve hatta kırışıklıklarınız hayat yolculuğunuzun öyküsünü anlatıyor.

GÜNEŞ, YAŞLANMA VE MİMİKLER kırışıklık çizgilerinin en belirgin nedenleri ama gülümsemekten vazgeçmeden ya da gülümsemenin neden olduğu çizgileri düşünmeden önce bir dakika düşünün. Mutlu ama yüzü çizgilerle dolu bir insan mı olmak istiyorsunuz yoksa yüzü gergin, asık, sorunlu ve mutsuz biri mi?



ALIN ÇİZGİLERİ

Açık havada yapılan aktivelerde çok zaman geçiriyor ya da kaşlarınızı çok fazla kaldırıyorsanız alın çizgileriniz artar. Alın çizgilerinin önemli nedenlerinden biri de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak.

Çözüm: Antioksidan içeren bakım kremleri ve serumlar.



GLABELLAR ÇİZGİLER

Kaş çatma çizgileri olarak da bilinen iki kaş arasındaki dikey çizgiler yoğun stres altında olanlarda, negatif kişilerde ve güneşe çok maruz kalanlarda daha sık görülür.

Çözüm: Kafeini azaltın, çünkü kafein ciltteki nem rezervini tüketir ve susuzluğu artırır.



NAZOLABİAL ÇİZGİLER

Nazolabial çizgiler yani burun kenarından ağız kenarına inen bölgedeki çizgiler zamanla kasların aşağı doğru inmesi ya da yanak yağının azalması nedeniyle belirginleşir. Gülmeyi seven insanlarda daha çok görülür.

Çözüm: Bu çizgileri azaltmak için limon suyu sürebilirsiniz, çünkü asidite cildi sıkılaştırır.



GÖZ KENARINDAKİ ÇİZGİLER

Açık ten rengine sahip olanlar ve renkli gözlülerde göz kenarındaki çizgiler daha net görülür. Göz kenarındaki çizgilerin en büyük nedeni gözleri kısarak bakmaktır.

Çözüm: Yüzüstü yatmak yerine sırtüstü yatın, aksi takdirde göz kenarındaki çizgilerin daha belirgin olmasına neden olursunuz. Mutlaka güneş gözlüğü takın.



MARIONETTE ÇİZGİLERİ

Dudak kenarından çeneye kadar inen çizgiler, insana yorgun bir görüntü verebiliyor. Bu çizgiler cilt altındaki dokunun azalmasıyla oluşur.

Çözüm: Yüzüstü yatmak yerine sırtüstü yatın, aksi takdirde göz kenarındaki çizgilerin daha belirgin olmasına neden olursunuz. Mutlaka güneş gözlüğü takın.



ÜST DUDAK ÇİZGİLERİ

Dudağın üst kısmında oluşan dikey çizgiler romantik, sanat dallarından hoşlanan, pozitif kişiliklerde daha sık görülür.

Çözüm: C vitamini; çünkü kolajen üretimini artırır. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlar.