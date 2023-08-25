Dermaroller'ı doğru mu kullanıyorsunuz? Dermatologlar dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor

“Microneedling” olarak bilinen mikroiğneleme yöntemi, ciltte açılan kontrollü yaralar ile, deri yenilenmesinin tetiklenmesi anlamına gelir. Ciltteki izlerden kurtulmak için uygulanan bu yöntem, profesyoneller tarafından uygulandığında oldukça pahalı olabilir. Fakat günümüzde “dermaroller” gibi gereçler ile evde de uygulanabilen bu yöntem ise sanıldığı kadar yararlı olmayabilir. Dermatologlar, bu alternatiflerin cildinize zarar verme riski taşıyabileceğini ve çoğu zaman o kadar da etkili olmadığını söylüyor.

Dermatoloji doçenti olan Dr. Joshua Zeichner, dermarollerların aslında tam anlamıyla “mikroskobik küçüklükte iğnelerin bağlı olduğu silindirler" olduğunu söyledi.

Dermarollerlar daha ucuzlar evet ama muhtemelen gerçek bir mikro iğneleme tedavisi kadar etkili değiller.

DERMAROLLERLARIN YANLIŞ KULLANILMASI CİLDE ZARAR VEREBİLİR

Zeichner'e göre evde kullanılan silindirlerle profesyonel mikro iğneleme hizmetleri arasındaki fark, iğnenin nüfuz etme derinliğidir. Güvenli olması adına dermaroller üzerindeki iğneler, cildi dermatoloğunuzun muayenehanesindeki iğneler kadar derinden delmez.

Bazı doktorlar ve TikTok kullanıcıları da, talimatları yanlış uygulamanız durumunda oluşacak potansiyel enfeksiyon ve tahriş riskinden ötürü dermarollerların kullanımına karşı uyarılarda bulunmuştu.

Dermatoloji Klinik Doçenti olan Dr. Cameron Rokhsar, daha önce bu tedavi türünden ötürü sıkıntılar yaşayan birçok hasta tedavi etmiş. İronik bir şekilde Rokhsar, dermarollerın neden olduğu yara izlerinin tedavisinin sonunda klinikteki mikroiğneleme seanslarını içerebileceğini söylüyor.

UÇUĞU YÜZÜNÜZE YAYABİLİRSİNİZ

Ayrıca dermaroller ile bir uçuk kaynağını yeniden aktive edip yaraları yüzünüzün diğer bölgelerine yayma ihtimaliniz de var; bu Lee'nin bir müşterisinin başına gelmiş ve sonuç olarak danışan, düğününü ertelemek zorunda kalmış.

EGZAMA VE SEDEF HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Zeichner, Hassas bir cildiniz varsa, yüzünüzde egzama veya sedef hastalığı gibi bir durum varsa veya cildi travmaya karşı daha hassas hale getiren retinol veya glikolik asit gibi aktif maddeler kullanıyorsanız, derma silindirlerini kullanırken özellikle dikkatli olmanız gerektiğini söyledi.

HER SEFER YENİ ROLLER KULLANIN

Rokhsar, aynı zamanda, her seferinde yeni bir roller kullanmazsanız evde mikro iğnelemenin cilt enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyledi. Diş fırçanızı asla paylaşmayacağınız gibi, bu cihazı da başkasıyla paylaşmamalısınız.

Dermarollerların faydaları

Evde dermaroller kullanmak ufak cilt problemlerinden kurtulmak için ideal olabilir.

Rokhsar, evde mikro iğnelemenin klinikteki prosedürün verimiyle karşılaştırılamayacağını söylese de, tüm talimatları dikkatlice takip ederseniz bazı faydaları olabilr.

Zeichner'a göre dermaroller, "parlaklığı, cilt tonunu ve bazen de bazı ince kırışıklıkları iyileştirmek" için en iyisidir. Daha belirgin kırışıklıklar veya sivilce izleri, iğnenin daha derine nüfuz etmesini gerektirir ve bu da yalnızca profesyonel bir mikro iğneleme tedavisiyle elde edilebilir.