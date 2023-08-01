Retinol ve retinoid kullanmadan önce bilmeniz gereken 6 temel şey

Ah, retinol... İnce çizgilere ile savaşma ve sağlıklı bir ışıltıyı sürdürme söz konusu olduğunda, daha çok övülen bir cilt bakım ürünü içeriği yoktur. Bu gençlik iksiri, eczanelerin, güzellik mağazalarının ve dermatolog ofislerinin gözdesi olsa da, genellikle hatalı veya eksik kullanım ile karşılaşılır. Bu nedenle retinol ve retinoid kullanmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken temel bilgileri derledik ve sizlerle paylaştık.

Retinol Nedir?

Retinol, hücre döngüsünü hızlandırmak için vücudun temel besin maddelerinden biri olan A vitamininin bir türüdür. Cilt yenilenmesini desteklemek, cilt tonunu aydınlatmak, akneyi azaltmak ve kollajen üretimini artırmak için topikal cilt bakım ürünlerine eklenir. Ayrıca, gözle görülür yaşlanma belirtilerine yol açan serbest radikal hasarının ele alınmasına yardımcı olmak için bir antioksidan gibi işlev görür. Ölü cilt hücrelerini, tıkanmış gözenekleri ve donuk cildi temizlemeye yardımcı bir içeriktir.

20'li Yaşların Ortasında veya 30'lu Yaşların Başında Başlayın

Genelde otuz yaşında retinol kullanmaya başlanır, ancak birçok kadın, güneş lekeleri veya kaz ayağı gibi yaşlanmanın erken belirtileri ile, veya sadece bir adım önde olmak ve en son teknolojileri kullanmak için hevesle daha önce başlıyor. Aslında, yirmili yaşların ortası, retinol kullanmaya başlamak için harika bir zamandır.

Retinolü Yavaş ve Nazikçe Dahil Edin

Denge çok önemlidir. Retinol çok sık kullanılırsa veya formülasyon, cilt için çok güçlüyse tahriş edici olabilir. Bezelye büyüklüğünde düşük yüzdeli reçetesiz formül (%0.01 ila %0.03) ile başlanması ve haftada iki kez kullanılması, cilde alıştırmak için kullanımın yavaşça arttırılması önerilir. Ayrıca, peeling yapmadan önceki gün retinol ürünü kullanılmamalıdır. Peeling aşındırıcı ve tahriş edicidir ve cildin hassasiyetini arttırarak tahrişi arttırır. Lazer, mikro iğneleme gibi dermal tedaviler sırasında da retinole ara vermek gerekir.

Ayrıca, kızarıklığa veya kırılmaya eğilimli cilt tiplerine uygun, yeni, zamanla salınan formüller vardır. Hassas cilde sahip kişiler için iyi bir seçenek olarak, aktif bileşeni zamanla serbest bırakan formüller daha az tahrişe neden olabilir.

Yan Etkilere Dikkat Edin

Hafif tahriş, kuruluk ve güneş hassasiyeti gibi bazı yan etkiler normal kabul edilse de yoğun pullanma, kızarıklık ve yanma, çok hassas cilde sahip olanlar için normal değildir. Rosacea veya egzama, retinole karşı dikkatli olmalı veya ondan tamamen uzak durmalıdır.

Retinol'ü Yalnızca Geceleri Kullanın ve Her Gün SPF Kullanın

Retinoidler fototoksik olmasalar (yani güneş ışığıyla reaksiyona girerek ciltte yanıklara neden olmazlar), ancak UV ışınlarına maruz kaldığında bozulurlar. Bu nedenle retinoidi sabah uygulamak, etkisini azaltabilir. Bu nedenle geceleri retinol veya retinal (retinolden 10 kat daha fazla biyolojik olarak kullanılabilir olan retinoid türü) kullanılması önerilir. Uygun güneş koruması için ise gün boyunca etkili bir SPF 30 uygulanmalıdır. Ayrıca bireylerin doğrudan güneş ışığında uzun süre geçireceği mevsimlerde veya tatillerde retinol kullanmaması gerekir.

Yüzünüz ile Sınırlı Kalmayın

Retinol içeren bir ürün kullanılırken genellikle gözden kaçan bölgeler olan boyun veya dekolte bölgesine sürülmelidir. Bu bölgeler çok hassas ise, uygulamadan önce seramid içeren bir nemlendirici sürün veya o bölgeler için özel olarak yapılmış ayrı bir retinoid alın, onlar genelde daha düşük dozda A vitamini, sıfır koku ve nemlendirici içeriğe sahiptir.