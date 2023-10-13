Dermatologlara göre cildinizi mahveden 7 duş hatası

Banyo yapmak kadar basit bir şeyin oldukça basit olması gerekir, ancak çoğumuz duşa her adım attığımızda aynı hataları yapmaktan suçluyuz. En yaygın duş hatalarının neler olduğunu merak ederek ve daha sağlıklı bir cilt için uyguladığımız hataları düzeltmeye istekli olarak dermatologlardan bu acı haberi vermelerini istedik

1. Duşta çok uzun süre kalmak

Dermatolog ve NYU Tıp Fakültesi'nde dermatoloji klinik yardımcı doçenti Dr. Shari Marchbein , "Kuru, kaşıntılı cildin ortak bir suçlusu uzun, sıcak duşlardır" diyor . "Beş dakikadan fazla sürmeyen kısa duşlar almanızı öneririm." İçeri girin, temizleyin ve dışarı çıkın! Sudan ve cildinizden tasarruf etmek için, saç kremini hazırlarken veya tıraş olurken suyu kapatabilirsiniz.

2. Gerçekten sıcak su kullanmak

Duşta çok uzun süre kalmanın yanı sıra, sıcaklığı arttırıp buharlı, aşırı sıcak bir duşun keyfini çıkarmak da yaygın bir hatadır. Şu anda kendinizi iyi hissedebilirsiniz, ancak bu cildiniz için iyiye işaret değildir. New York City'deki Spring Street Dermatoloji'de dermatolog olan Dr. Rita Linker , "Müşterilerime her zaman duşun zevk değil, iş amaçlı olması gerektiğini söylüyorum" diyor . "Sıcak duşlar cildin doğal, kayganlaştırıcı sebumunu gerçekten soyar, bu nedenle hedef kısa, ılık duşlar olmalıdır."

3. Yoğun kokulu ya da sert yüzeyli ürünlerle duş almak

Dr. Marchbein, "Kuru, tahriş olmuş cildin bir başka nedeni de sert, kokulu sabunlar ve antibakteriyel sabunlar kullanmaktır" diyor. "Ağır kokulu her şeyden uzak durun ve nazik olmanın her zaman daha iyi olduğunu unutmayın."

4. Lif kabağı ile ovalanmak

Evet, lif kabağını almaya gidiyoruz ve bunu severek kullanıyoruz. Peki ne kadar doğru? "Banyo lifleri bakteri ve mayalar için bir merkezdir ve duşta kullanılmamalıdır. Özellikle duşta bir kişiden diğerine kullanılmamalıdır, çünkü genellikle iyi huylu cilt mayalarının aile üyeleri arasında bu şekilde yayıldığını gördüm." diyor Dr. Linkner.

Bunun yerine, her banyo yaptığınızda yeni bir bez kullanmayı tercih edin veya ellerinizi biraz sabun ve suyla kullanın. Bir lif kabağı kullanmanız gerekiyorsa, onu her 30 günde bir değiştirin ve daima kuruduğundan emin olun.

5. Tıraş bıçaklarınızı yeterince sık değiştirmemek

Pahalı yedek parçaları almayı ertelemek amacıyla aynı tıraş bıçağını çok uzun süre kullanıyorsanız bundan vazgeçin. Dr. Marchbein, "Tıraş bıçakları köreldiğinde batık kıllar, folikülit (saç foliküllerinin iltihaplanması) ve cilt tahrişi meydana gelebilir. Tıraş sırasında en iyi sonuçları elde etmek için tıraş bıçağınızı her iki ila üç tıraşta bir değiştirmenizi öneririm" diyor.

6. pH'ı dengeli olmayan bir temizleyici kullanmak

Temizlerken cinsel organlar için özel olarak formüle edilmiş bir ürün kullanmak önemlidir. Vajinal mikrobiyom oldukça hassastır ve dengesiz ürünler, iyi bakterileri öldürerek ve hafif asidik pH seviyesini bozarak mikrobiyomu bozabilir. Bu, maya enfeksiyonlarına, kaşıntıya, yanmaya ve tuhaf kokulara yol açar. Özellikle vulva için tasarlanan özel ürünleri deneyin.

7. Duştan hemen sonra nemlendirmeyi unutmak

Duş almanın doğası, kısa ve ılık tutsanız bile sebumun bir miktar soyulması ile sonuçlanır, bu da cildin kuru, kaşıntılı ve gergin hissetmesine neden olur. Bu nedenle duş sonrası nemlendirme sağlıklı cildin anahtarıdır.

"Duştan çıktıktan sonra 60 saniye içinde tepeden tırnağa bol miktarda nemlendirmek önemlidir. Kuru ciltte kaybolanların yerini almasına yardımcı olacak seramidli (ciltte doğal olarak bulunan bir lipit) nemlendiricilerin yanı sıra hyaluronik gibi nemlendiriciler arayın." diyor Dr. Marchbein.