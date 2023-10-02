Aloe vera suyu: Evde nasıl yapılır? Denemek için 9 neden

Tıbbi özellikleriyle bilinen Aloe vera, yüzyıllardır dünyanın her yerindeki insanlar tarafından kullanılmaktadır ve cilt bakım ürünlerinde hayati bir unsurdur. Peki bu harika bitkinin çok sayıda besinsel faydaya sahip olduğunu biliyor muydunuz? Besleyici profili nedeniyle aloe vera suyu son zamanlarda ideal bir sağlık içeceği olarak popülerlik kazanmıştır. Peki bu doğru mu? Hadi bakalım...

ALOE VERA SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Antioksidanlarla doludur



Aloe vera suyu polifenollerin ve antioksidanlar açısından zengin bitki bileşiklerinin güçlü bir kaynağıdır. Bununla birlikte aloe vera, serbest radikallerin vücuttaki zararlı etkileriyle mücadeleye ve oksidatif stres riskini azaltmaya yardımcı olan A, C ve E vitaminlerini de içerir. Hatta düzenli olarak aloe vera suyu tüketerek vücudunuzun savunma sistemini güçlendirebilir ve kronik hastalık riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca inflamasyonun azaltılmasına da yardımcı olabilir.

2. Cilde iyi gelir

Aloe vera suyu cilt iksiri olarak kabul edilir. Neden? Tüm bunlar, sedef hastalığı ve sivilce gibi çeşitli cilt problemlerini tedavi etmesini sağlayan antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesindedir. Cildinizi içten dışa beslemeye ve nemlendirmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Kollajen üretimini artırabilir, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltabilir. Ayrıca, topikal olarak kullanıldığında, aloe vera suyu iltihaplı cildi yatıştırmaya, sivilceleri en aza indirmeye ve daha parlak bir cilt oluşumuna yardımcı olabilir.

3. Düşük kalorili bir içecek

Vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra, aloe vera suyunun kalorisi inanılmaz derecede düşüktür, bu da onu kilo vermek isteyen kişiler için ideal bir içecek haline getirir. Sağlığınıza zararlı olan şekerli içeceklere ve meyve sularına harika bir alternatif olabilir. Ciesla, "Metabolizmayı hızlandırarak, detoksifikasyonu teşvik ederek ve vücudun yağları daha etkili bir şekilde yakmasına yardımcı olarak kilo kaybını kolaylaştırıyor" diye açıkladı.

4. Yüksek kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur

Aloe vera jeli ve suyu, kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir, bu da onları şeker hastaları veya bu durumu geliştirme riski taşıyan herkes için faydalı hale getirir. Bitkideki bileşikler insülin duyarlılığını artırır ve kan şekeri düzeylerini azaltır. Ancak aloe veranın genellikle karbonhidrat açısından yüksek, lif açısından düşük olduğunu unutmayın. Bu nedenle, eğer diyabetiniz varsa veya diyabet öncesi iseniz, ölçülü olarak tüketmelisiniz.

5. Daha iyi sindirimi destekler

Aloe vera suyu sindirime yardımcı olduğundan kilo kaybına da faydalıdır. Besinlerin parçalanmasına yardımcı olan ve besin emiliminin artmasına olanak tanıyan enzimler içerir. Sindirim sistemi üzerindeki bu faydalı etki, kabızlık, hazımsızlık veya şişkinlik gibi semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Bu gibi avantajlar için aç karnına içilmelidir.

6. Göz sağlığını korur

Aloe vera suyu, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi vitamin ve minerallerin yanı sıra A, C, E ve B kompleksi vitaminlerinin yanı sıra antioksidanlar açısından da zengindir. Daha iyi görme için temel besinlerden biri A vitamini ve antioksidanlardır. Körlüğü ve göz kuruluğunu önlemeye yardımcı olurlar.

7. Ağız sağlığını iyileştirir

Ciesla şöyle diyor: “Diş sağlığını iyileştirmek için, biraz aloe vera suyunu ağzınızda çalkalayın. Bakterilere karşı mücadeleye yardımcı olur, diş eti iltihabını azaltır ve doğal bir gargara görevi görür.” Ayrıca plak oluşumunu azaltmaya ve daha taze bir nefes sağlamaya yardımcı olabilir. Daha ne? Ayrıca ağız ülserlerinin ve diğer ağız tahrişlerinin giderilmesini de sağlayabilir.

Aloe vera suyu, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla yüklü olduğundan harika bir bağışıklık sistemi güçlendiricidir. Tüm bu besinler beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmaya yardımcı olarak vücudunuzun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savaşma yeteneğini artırır.

Aloe vera suyu doğal bir detokslayıcı görevi görür. Suyu yoğun olan bu içecek vücudunuzdaki toksinlerin ve atık ürünlerin atılmasına yardımcı olarak genel detoksifikasyonu teşvik edebilir. Vücudun detoksifikasyonundan sorumlu birincil organlar olan karaciğer ve böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı bir idrar sistemini de destekleyebilir.