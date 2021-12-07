DMAE nedir, Dimetilaminoethanol cilde faydaları neler? Nelerde bulunur?

Antiaging denince, deri sarkması, cildin elastikiyetini yitirmesi hatta cildin bünyesinde bulunan suyun azalması denince akla ilk gelen ürünlerden biri DMAE yani Dimetilaminoethanol yani bildiğimiz ismi ile DMAE. Peki DMAE Dimetilaminoethanol nedir, cilde faydaları neler? DMAE nelerde bulunur? Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar, DMAE'nin faydaları, kullanım alanları, yan etkileri hakkında bilgiler verdi.

DMAE NEDİR?

DMAE (Dimetilaminoethanol) sinir dokusu ve deride etkili bir antioksidandır. Antioksidanlar sayılırken, çoğu kez DMAE’den bahsedilmez. DMAE hücre zarını dengeleyen bir antioksidan olarak görev yapar ve hem ağızdan hem de deri üzerine sürülmek suretiyle lokalize kullanımlarda hücre zarınının arasına karışarak, hücre zarını dengeler.

DMAE CİLDE FAYDALARI

Hücre zarında toksik maddelerin hücreden atımında ve faydalı aminoasit, vitamin ve minerallerin alımında serbest radikallere karşı kalkan görevi yapar. Yani serbest radikallere karşı hücre zarını koruyarak antioksidan etki yaratır. Hem hücre zarının bozulmasını engeller hem de araşidonik asit inflamasyona yol açan maddelerin sentezlenmesini bloke eder.

Aminoasit, vitamin ve mineraller gibi diğer maddelerle birlikte deri yüzeyine tatbik edildiğinde cilt sıkılaştırıcı etkisi ile hızlı bir şekilde sarkmış ciltlerde görünümün düzelmesini sağlar.

Hızlı ve çarpıcı bir sonuç veren DMAE, ayrıca daha pürüzsüz, parlak bir cilt elde ederken, kırışıklıklarda da azalma sağlar.

Yaşlanma, genetik faktörler, dış etkenler ve yavaşlayan metabolizmaya bağlı metabolik faktörler ile ortaya çıkan ciltte sarkma ile kendini gösteren bir durumdur. Cildin yaşlanmasını değerlendirirken kırışıklık, kuruluk, gözeneklerin büyümesi, renk tonusunun bozulması, lekeler, elastikiyet kaybı, sarkma, dermisin incelmesine bağlı damarlarda belirginleşme ve çatlamalar, cilt parlaklığının azalması görülür. Yaşlanma sürecinde metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak, serbest radikallerin verdiği hasarlar nedeniyle, cildin ve altındaki dokuları diri tutan birçok protein ve diğer maddelerin üretimi ve varlığı azalır. Ciltteki kas altına kadar inen alandaki dokuların sarkan fazlalıklarını alınır. Bu ameliyatlar ciltteki elastikiyet kaybını düzeltmez.

Bir kası hareket ettirmek için, önce beyinden bir sinyal - tıpkı elektrik kablosundaki elektrik akımının ilerlediği gibi - bütün bir sinir boyunca ilerleyip, kasa en yakın sinir ucuna geldiğinde sinir kavşağı dediğimiz ampülümsü bir yapıda asetilkolin adı verilen bir madde ile sinir sinyalini kasa ileterek, kasın kasılmasını sağlar.Sinir dokusu serbest radikallerin zararlı etkileri ve yeterince beslenememe ile yaşlanma görülmeye başlar. Yaşlanma ile asetilkolin üretimi de azalmaya başlar. Bu nedenle kaslardaki kasılması, tonusu azalmaya başlar.

Sağlıklı beslenme ve DMAE alımı yaşlanmanın kas ve sinir dokusu üzerindeki etkilerini azaltabiliriz. Sağlıklı beslenme ve DMAE alımı ciltte de daha genç daha diri ve parlak bir görünüm elde etmede yardımcı olur.

DMAE EN ÇOK NELERDE BULUNUR?

DMAE, en çok balıkta bulunur. DMAE, merkezi sinir sinir sisteminde daha düşünme ve konsantrasyonu sağlayan maddelerin serbest radikallerce yıkımını önleyerek, fonksiyonlarını arttırır. Yıllardır milyonlarca insan doktor tavsiyesi ile DMAE kapsülleri almaktadır. Topikal olarak belli bir bölgeye uygulandığında, dış etkenlerden stres altındaki ciltte hızlı yatıştırma; çok hızlı ve çok güvenli bir şekilde ciltte sıklaşma sağlar. Doktor tavsiyesi ve önerisi ile kullanılmalıdır.

DMAE, alfa lipoik asit ve vitamin C ile uygulandığında ciltte etkisi daha hızlanmaktadır. Cildin parlaklığı artmakta, çizgilerin belirginliği azalmakta ve gıdıda sıklaşmaktadır. Etkisi yaklaşık 24 saat sürmektedir. DMAE’nin uzun süreli kullanımı etkisini uzatmaktadır. Uzun süre DMAE kullanımı sadece ciltte değil, yüzdeki kasları da forma sokmakta ve daha ince biçimli bir yüz elde edilmesini sağlamaktadır. Bu kilo vermiş gibi bir yüz görünümü kazandırır. Bunun yanısıra alın kaslarındaki gerginlik de burun ucunu kaldırarak daha genç bir yüz için destek olmaktadır.

DMAE KULLANIM ALANLARI NELER?

DMAE topikal olarak, tek kullanımda dahi çene çizgisinin belirginleşmesinde yardımcı olmakta, uzun süre kullanımda ise hem etkisi uzamakta, hem de çok daha belirgin hale gelmektedir. DMAE’nin etisi en fazla göz çevresinde görülmekte ve daha sıkı ve gergin bir göz çevresi elde edilmektedir.

Antioksidanlarla birlikte kombine edilerek kullanılan DMAE ince ve çizgileri olan dudakları daha dolgun ve etli bir görünüm kazandırır. Profesyonel makyözlerin “kiss me lips” dediği görünüm için en çok başvurdukları yöntem DMAE-antioksidan kullanımıdır. DMAE losyonu topikal olarak, bacaklar, popo ve kalçada daha yüksek oranda kullanıldığında, selülit görünümünde 20 dk içinde düzelme görülebilir. Gençlerde ve vücut geliştiren sporcularda kasların daha belirgin görünmesini sağlamaktadır.

Yarışmalarda önce birçok vücut geliştiren sporcu DMAE losyonları kullanmaktadır. Göğüs dekoltesinde kullanıldığında hızlı bir şekilde çizgileri ve buruşuk görünümü azaltmaktadır. Bir kullanımda bile 24 satae kadar süren etki kazandırmaktadır. Yani önemli bir gece ve parti öncesi kullanıp gece boyu faydası görülür.

DMAE YAN ETKİLERİ NELER?

DMAE'nin yan etkileri;

tansiyon

gastrik irritasyon

baş ağrısı

kas seğirmesi

uykusuzluk

öksürük

hapşırma

göz irritasyonu

nöbet geçirme

DMAE KİMLER KULLANAMAZ?

Deneysel çalışmalara göre, hamilelerin kullanması sakıncalıdır. Ayrıca demans, Alzheimer, Parkinson, glakom, hiperaktif mesane ve KOAH ta kullanılan ilaçlarla etkileşime girdiği için, bu ilaçlarla kullanılmamalıdır. Warwfarin türü kan sulandırıcı kullananlar kullanmamalıdır.

Kısaca her ilaç ve besin takviyesinde olduğu gibi mutlaka doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

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