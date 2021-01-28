Doğal mucize avokado ve sivilce karşıtı maske tarifi

Hazırlayan: Gülru İncu

AVOKADO NE İŞE YARIYOR?

Avokadoda bulunan değerli yağlar cilt onarımının hızlanmasına, egzama ve akne gibi cilt hastalıklarının iyileştirmesine destek veriyor.

Cildi güneşin verdiği hasarlardan ve diğer çevresel faktörlerden koruyor.

İçerdiği sağlıklı yağlar cilt elastikiyetini arttırıyor ve kırışıklıkların görünümünü azaltıyor.

Gözenekleri sıkılaştırmaya, cildi pürüzsüzleştirmeye ve yoğun şekilde nemlendirmeye yardımcı oluyor.

Soğuk preslenmiş avokado yağı bol miktarda antioksidan, omega 9, mineral ile C ve E vitaminleri içeriyor. Bu besinler birlikte kolajen üretimini arttırmaya, iltihabı yatıştırmaya ve cildi yenilemeye yardımcı oluyor.

Avokado, B kompleks vitaminlerinin bir parçası olan harika bir biotin kaynağı. Biotin cildin kurumasını önlemeye yardımcı oluyor. Saçları ve tırnakları güçlendiriyor.

SİVİLCE KARŞITI MASKE

MALZEMELER

1 olgun avokado

1 limon suyu

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

YAPILIŞI:

Avokadoyu kesin, çekirdeğini çıkarın ve ezin. Tüm malzemeyi bir kapta karıştırın. Haftada dört kez yüzünüze sürün, 30 dakika bekletip, yıkayın. Limon suyu bakterileri cildinizden uzaklaştırırken, avokado sivilcelere neden olabilecek kuruluğu önlemeye yardımcı oluyor. Yulaf ise bakterileri topluyor ve iltihabı azaltıyor.

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