Olive Farm çiftliğinde yetiştirilen mahsullerden üretilen doğal bakım ürünleri ile doğanın nazik şefkatini bedeninizde duyacaksınız.





Datça'da, 350 bin metrekare alan üzerine kurulu, organik sertifikalı Olive Farm çiftliğinde yetiştirilen mahsullerden üretilen doğal bakım ürünleri ile doğanın nazik şefkatini bedeninizde duyacaksınız. Zararlı kimyasallar içermeyen, doğal ve organik ham maddelerle üretilen bakım ürünlerinde badem yağlı ürünler en çok tercih edilenler arasında.Binlerce yıldır Anadolu topraklarında yetiştirilen, Anadolu kültürünün bir parçası haline gelen ve sayısız derde şifa kaynağı olmasıyla bilinen zeytin ve badem yağlarından üretilen OliveFarm bakım ürünleri birbirinden farklı kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla tasarlandı.Bademyağlı sülfatsız şampuan, kuru, yıpranmış saçlar için etkilidir. İçeriğindeki D-Panthenol provitamin B5 ile saçlar zarar görmekten korunur, güçlenir, daha parlak olur. İçeriğindeki süt proteini saça esneklik ve canlılık verir. Paraben ve yapay renklendirici içermez.Soğuk pres yöntemiyle elde edilen badem yağından üretilen duş jeli, yüksek oranda vitamin E ve sterol içerir. Vitamin E güneş ışınlarına karşı etkin bir filtreleme sağlar, cildi korur ve antioksidan olarak hareket eder. Steroller, esterleri ve emülsiyonları, cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur.Bu ürünü kullandıktan sonra vücudunuz ekstra bir nemlendiriciye ihtiyaç duymayacaktır. Paraben ve yapay renklendirici içermez.Soğuk pres yöntemiyle elde edilen badem yağından üretilen saç kremi içeriğindeki D-Panthenol provitamin B5 ile, saçlar zarar görmekten korunur, güçlenir, daha parlak olur. İçeriğindeki süt proteini saça esneklik ve canlılık verir. Shea butter ve badem yağı ile kuru ve yıpranmış saçların beslenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur . Her saç tipi için uygundur. Saçınızı şampuanladıktan sonra durulamadan kullanabilirsiniz. Paraben ve yapay renklendirici içermez.Bademyağlı, nemlendirici vücut kremi cildinizi korur ve besler. Gliserin, vitamin E ve vitamin A içeriği bakımından zengindir. Vitamin E güneş ışınlarına karşı etkin bir filtreleme sağlar, cildi korur, ve bir antioksidan olarak hareket eder.Bademyağından üretilen yoğun bakım kremi, içerdiği vitamin E sayesindegüneş ışınlarına karşı etkin bir filtreleme sağlar, cildi korur, ve bir antioksidan olarak hareket eder.Yağlı ve karma ciltler için kullanılan bademyağlı yüz kremi içerisindeki cassia alata leaf ekstraktı(mum ağacı yaprak ekstraktı) güneş ışınlarının cilde verdiği zararı azaltır.