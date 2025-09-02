Dudak bakımında onarıcı güç: Peptit içeren en iyi lipbalmlar

Peptit içeren balsam ve parlatıcı formüller yalnızca kuru dudakları nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda onları onarmaya da yardımcı olur. Kuru ve çatlamış dudakları tedavi etmek için özellikle peptitler öneriliyor. Dudaklarımız, yüzümüzün geri kalanındaki deriye kıyasla daha incedir ve daha az deri katmanına sahiptir. Ayrıca yağ bezleri de yoktur dudaklarda, bu da daha az sebum üretildiği anlamına gelir; dolayısıyla kurumaya ve çatlamaya daha yatkındırlar.