PÜRÜZSÜZ ve yumuşacık ayaklara kavuşmanız için yaz-kış vazgeçilmez. Zarar vermeden ayaklarınızdaki ölü deriyi kolayca temizliyor.
SCHOLL VELVET SMOOTH EXPRESS PEDİ ELEKTRONİK AYAK TÖRPÜSÜ 89.99 TL
VİTAMİNLERLE zenginleştirilmiş lavantalı içeriği ile ayaklarınızı yeniden yapılandırmaya ve uzun süre nemli kalmasına yardımcı oluyor.
SALLY HANSEN NEMLENDİRİCİ AYAK KREMİ 48.50 TL
ORGANİK lavanta yağı ayaklarınızı rahatlatırken, kayısı çekirdeği tozu gözeneklerinizi tahriş etmeden derinlemesine temizliyor, ölü deriden arındırıyor ve ayak derinizi pürüzsüzleştiriyor.
YVES ROCHER DOĞAL PONZA TAŞLI YENİLEYİCİ AYAK PEELING’İ 24.90 TL
TOPUK arkasında meydana gelen kuruluğun yumuşamasına yardım ediyor. Bitkisel yağlar sayesinde cildinizin nem seviyesini koruyor. Gliserin ve E vitaminiyle doğal bir yumuşaklık kazandırıyor.
BURT’S BEES COCONUT FOOT AYAK KREMİ 68.99 TL