Kadınlar için vazgeçilmezleri arasında cilt güzelliği yer alır.

Cildini aynada pürüzsüz güzel gören bir kadın kendini pozitif hisseder. Temiz, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kadınlar cilt bakımı yaptırabilirler ya da piyasada bulunan pek çok cilt bakım ürününden faydalanabilirler. Ancak çalışma hayatının yoğunluğu ve gündelik koşuşturmalardan dolayı kadınlar cilt bakımı yaptırmak için zaman ayıramayabilir. Böyle bir durumda “evde cilt bakımı” uygulamasında sizler için tavsiyelerimiz:



Cilt bakımındaki ilk ve en önemli basamak cilt temizliğidir. Temiz ve nemli bir cilt için cildi bol bol yıkamak gerekir. Yüz bölgesi için nemlendirici nitelikteki yüz temizleme jellerinden faydalanabilirsiniz. Sabunla tercihini doğal zeytinyağı sabunlarından ya da nemlendirici içeriği olan sabunlardan yana kullanabilirsiniz. Temizleme sütleri de bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.



Yüzü temizleme işleminin ardından tonikleme işlemi uygulanmalıdır. Bu işlemin hedefi; cildin gözeneklerin arındırmak, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemektir.

Cilt temizliği önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Cildin nemlendirilmesi ve beslenmesi de cilt bakımında bir diğer önemli husustur. Bu konuda nemlendirici kremler oldukça fayda sağlayacaktır. Ancak her krem her cilt yapısına uygun değildir. Bu nedenle cilt yapısına uygun kremler tercih edilmelidir.

Evde cilt bakımı yalnızca yüz değil, vücut için de uygulanmalıdır. Vücut bakımı konusunda besleyici kürlerden yararlanabilirsiniz. Vücut kremleri de bu konuda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kadınlar için “evde cilt bakımı” hakkındaki diğer tüyolarımız:

- Sağlıklı bir cilde sahip olmak için, cildi ölü hücrelerden arındırma işlevi gören peeling, cilt temizliği için iyi bir yöntem. Ancak göz ve dudak bölgesine peeling yapmaktan kaçının.

- Yüzü yıkayacağınız sabunun Ph değeri cildinize uygun olmalı ve kimyasal madde içermemelidir.

- Kokulu sabunlar, hassas ciltlerde alerjik reaksiyonlara ve kızarıklığa yol açabiliyor. Bu tür sabunlarda kullanılmamalıdır.

- Ciltte sivilce veya siyah noktalar mevcutsa bunları sıkmak yayılmasına ve kalıcı izler bırakılmasına neden olur.

- Yağlı bir cilt tipine sahip olanların gece yatmadan önce ve sabah kalkınca ciltteki bu yağ temizlenmelidir.

Bu tavsiyelere dikkat edildiği takdirde ev cilt bakımı uygulanarak kadınlar cildini koruyabilir ve cildini pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilir.



Kaynak: http://www.yuksektopuklar.com/evde-cilt-bakimi-nasil-yapilir-41492