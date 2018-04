Evde spa keyfi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Evde spa keyfi yapmanın en kolay yolu, bitki özlü cilt ve vücut bakım sabunlarından faydalanmak. Günün yorgunluğundan arınmak istiyorsanız doğanın sesine kulak verin.

1. L’occitane TL 25,

2. Yves Rocher TL 13.90,

3. English Home TL 9.90,

4. The Body Shop TL 29.90,

5. Watsons TL 4. 90,

6. The Body Shop TL 19.90,

7. Atelier Rebul TL 13,

8. Plus kitchen TL 29,

9. Dove TL 2.25,

10. Clinique TL 59,

11. Hatice Teyze TL 18,

12. Otacı TL 4.99