Şu sıralar yeni bir bakım yöntemi keşfettik; bir çeşit fırçalama! Kuru vücuda uygulanan bu fırçalama yönteminin pek çok faydası var. Altı adımda nasıl uygulanacağını keşfedin.

1- Kuru vücut fırçalama yöntemini vücudunuzun her bölgesine uygulayabilirsiniz. Banyo yapmadan 5 dakika önce yapmanız yeterli.



2- Sentetik fırçalardan uzak durun ve doğal fırçaları tercih edin.



3- Hiçbir krem ya da vücut şampuanı kullanmayın, cildinizi ıslatmayın. Sadece cildinizi tahriş etmeden veya çizmeden yumuşak hareketlerle fırçalayın.



4- Ayaklarınızın üzerinden ve bacaklarınızdan başlayın ve kalbinize doğru doğru dairesel hareketlerle fırçalayın. Karın bölgesi için saat yönünün tersinde hareket edin.



5- Haftada bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz. Herhangi bir cilt hastalığınız varsa ya da cildiniz aşırı hassas ise bu işlemi yapmadan önce mutlaka dermatoloğa görünün.



6- Kuru fırçalamadan sonra banyo rutininize dönebilirsiniz. Banyodan sonra ise nemlendirici vücut yağlarını tercih edin.



vücuda yararı çok!

• Kuru vücut fırçalama yöntemi lenf sisteminin daha iyi çalışmasını sağlıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Lenf sistemi, vücut bağışıklığında önemli rol oynuyor. Doku ve hücrelerdeki yabancı maddeleri, ölü hücreleri ve hücrelerimizin ürettiği atıkları vücudumuzdan uzaklaştırıyor.

• Ölü derinin atılmasını, gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Böylece cildinizin daha fazla besleyici madde emmesine yardımcı oluyor.

• Deri altındaki hücreleri canlandırmaya ve toksinleri parçalamaya yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle cildi sıkılaştırıyor ve selülitle savaşıyor.

• Kuru fırçalama, kendiniz yaparken iyi hissettiren nadir şeylerden biri ve rutine dahil edilmesi inanılmaz derecede kolay. Enerji veren özelliğinden dolayı en iyi zaman sabah banyo öncesi.



AVON PLANET SPA VÜCUT FIRÇASI 48 TL





CHAKRA BANYO FIRÇASI 29.90 TL