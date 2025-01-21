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Gençlik ışıltısına merhaba! 16 çizgi ve kırışıklık karşıtı ürün
Zamanın etkileri, en çok cildimizde kendini belli ediyor. İnce çizgiler, kırışıklıklar ve cilt elastikiyetinde azalma, her birimizin kaçınılmaz olarak karşılaştığı doğal süreçler arasında.
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Fotoğraf: GettyImages
Bu süreci yavaşlatmak ve cildin gençlik ışıltısını korumak artık imkânsız değil. Son teknolojiyle geliştirilen kırışıklık karşıtı serumlar, cildinize ihtiyacı olan bakımı sunarken, zamanın izlerini silmeye yardımcı oluyor.
Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından
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Peter Thomas Roth Peptide 21 kırışıklık karşıtı serum 8180 TL
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Round Lab Soybean kırışıklık ve leke karşıtı soya ve peptitli besleyici serum 1234 TL
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La Roche Posay Retinol B3 yaşlanma ve kırışıklık karşıtı serum 2249,90 TL