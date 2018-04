Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için bakım önerileri...

Bazen sıkça ihmal ediyoruz onları! Manikür ve pediküre gitmeyi bırakın el kremi sürecek vakti zor bulduğunuz zamanlar olduğunu biliyoruz. Fakat onlar ihmale gelmeyi pek sevmiyorlar. Bakımsız olduklarını maalesef hemen belli ediyorlar.



• Eğer tırnaklarınızın güçlü ve sağlıklı uzamasını istiyorsanız işe günde 1.5 litre su içerek başlayabilirsiniz.

• Ellerinizi her gün nemlendirmeyi unutmayın. Güneş koruyuculu bir ürün kullanmak ellerinizin üzerinde ileriki yaşlarda çıkacak lekelerin önüne geçer.

• Topuk çatlakları her kadının korkulu rüyası. Eğer çatlaklarınız çok derin değilse poza taşı yerine evde her banyoda peeling yapmayı deneyin. Yves Rocher ve The Body Shop’un çok başarılı ayak peeling’leri var. Peeling’in ardından evde ayaklarınıza bolca krem sürüp, çorapla dolaşın. Hatta başarabilirseniz onlarla uyuyun.

• Mavala’nın el peeling’i kısa sürede manikür etkisi yaratarak ellerde harikalar yaratıyor. Maniküre gidecek vaktiniz yoksa ellerinize bu peeling’den uygulayın, 10 dakika bekleyip yıkayın. Kütiküllerinize tırnak bakım yağı sürün, geri ittirin. Ellerinizi kremleyin ve çıkın.

• Çok yorgun olduğunuz günlerde eve gelir gelmez ayaklarınıza soğuk su tutun. Ardından lavanta yağı ile masaj yaparsanız kendinizi çok kısa bir süre içinde çok daha iyi hissedeceğinizin garantisini verebiliriz.

• Özellikle spor ayakkabılarınızı enfeksiyonların önüne geçmek için giydikten sonra mutlaka havalandırın ve ertesi gün hemen yeniden giymeyin.

• Yaz aylarında rahatlayan ayaklar, botlar, yanlış ayakkabı seçimleri sebebiyle kışın nasırla kabusu yaşayabiliyor. Pedikür sırasında nasırın üstten temizlenmesinin sadece geçici bir çözüm olduğunu unutmayın. Pronail’in nasır tedavisi düzenli uygulandığında nasırlara kökten çözüm olabiliyor. Özel bir jelle ısı tedavisi uygulanan nasırlar ardından özel bir törpüyle temizleniyor. Bu uzun yolu kullanmak istemezseniz tavsiyemiz bir ayak bakım merkezine ya da hastaneye giderek nasırınızdan kurtulmanız.



