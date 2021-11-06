Güneş kremi uygularken en çok atlanan 6 bölge

Evden çıkmadan yüzünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza koruyucu krem sürmeyi alışkanlık edinmiş olabilirsiniz. Bu çok güzel bir başlangıçtır ama yeterli değil! Uzman dermatologlara göre, avuç içinin yarısı kadar güneş kremi tüm cildi örtmeye yetmektedir. Fakat insanların çoğunun, bu ölçünün yüzde 25 ile yüzde 50 sini kullandığı bilinmektedir. Dermatolog Michele Green, güneş kreminin hava durumuna bakılmaksızın günlük olarak iki saatte bir uygulanması gerektiğini söylüyor. Kafa derisi, dudaklar, kulaklar, boyun ve göğüs gibi noktalar ya güneş kremi uygulamak rahatsız edici olduğu için ya da unutulduğu için es geçiliyor. Fakat bu bölgeler, cilt kanserinin en çok görüldüğü yerlerdendir. Güneş kreminizi, güneşin cildinizde vurduğu her alana sürmek önemlidir.

GÜNEŞ KREMİ SÜRERKEN GÖZDEN KAÇAN 6 BÖLGE

KULAKLAR

Kıvrımları yüzünden kulaklar, güneş kremi uygulamanın kolay olduğu bir bölge değildir. Fakat oldukça fazla güneş alırlar bu yüzden onları atlamak doğru değildir. Sadece kıvrımlara da değil, kulağınızın arkasını, dışını iyice kapatacak şekilde uygulayın. Tabii yine de kenarlı şapkalar ve gölgeler de fena sayılmaz.

KAFA DERİSİ

Eğer kafa derinizi zaten saçlarınızın koruduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saç derisi, vücutta en tepedeki noktadır bu yüzden yanma olasılığı en yüksek bölgedir. Kafa derinize ve saç çizginize uyguladığınız güneş kremi cilt kanserine yakalanmanızı önler. Şapka takmak da size yardımcı olabilir.

GÖZ KAPAKLARI

Gözlerin etrafındaki deri oldukça incedir ve bu durum cilt kanserine, kırışıklıklara, güneş lekelerine ve yaşlanmaya karşı o bölgeyi duyarlı hale getiriyor. Ayrıca güneş ışıklarından koruyucu güneş gözlüğü satın almak da size yardımcı olabilir.

DUDAKLAR

Eğer dudaklarınızı cilt olarak düşünmüyorsanız yanılıyorsunuz; öyledir ve o bölgede de cilt kanseri meydana gelebilir. Güneş kremli, koruyuculu dudak balmı kullanarak bu riski düşürebilirsiniz. Gün içinde sürekli tazelemeniz gerekebilir tavsiye edilen 2-3 saatte bir tekrar sürmenizdir.

BOYUN VE GÖĞÜS BÖLGESİ

Yüzünüze özenle güneş kremi sürüp evden çıkarken boynunuza da aynı özenle güneş kremi sürdüğünüzden emin olun. Boyun ve göğüs bölgeleri son yıllarda cilt kanseri vakalarının oldukça yükselişe geçtiği iki bölge olarak kayda geçmiştir, bu yüzden dikkat etmelisiniz. Renkli güneş kremleri giysilerinize bulaşabilir bu yüzden bu bölgelerde saf çinko oksit kullanmayı tercih edebilirsiniz.

AYAKLAR

Eğer spor ayakkabı gibi ayağınızı tamamen kapatan bir ayakkabı giymiyorsanız, ayaklarınız oldukça fazla güneş ışını çekiyor olabilir. Ayak tabanları kalın bir ölü deri hücresiyle kaplı olsa da eğer sahilde uzanırken ayak tabanlarınız direkt olarak güneşe maruz kalacaksa mutlaka güneş kremi uygulamalısınız.

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