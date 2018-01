Bakım yapmak için saatlerce güzellik salonunda kalmak size göre değilse, sadece beş dakikanızı alacak mini tüyolarla her daim bakımlı ve güzel görünebilirsiniz. İşe sabahtan başlayalım...

Kalkar kalkmaz yüzünüzü yıkayın

Neden mi? Gece siz uyurken ölü cilt hücreleri başınızı koyduğunuz o yastıkta birikiyor ve gece boyunca tekrar yüzünüze geçebiliyor. Dolayısıyla sabahları kalkar kalkmaz yüz yıkamak çok önemli. Sabah yüzünüzü yıkamanız sadece temizliğine yardımcı olmuyor, aynı zamanda cildinizi nemlendirici ve makyaj için de hazır hale getiriyor. Hatta üstüne bir tonik kullanmayı da unutmayın. Tonik kullanımı, cildinizin pH seviyelerini sıfırlayarak, gün boyu karşılaşacağınız tahriş edicilere tepki verme olasılığını azaltıyor.



Sizi tüm gün taşıyabilecek bir yüze hazırlık yapın

Sabahları kahve keyfi yapmaktan hoşlanıyor olabilirsiniz ama biraz limon takviyesi yapın. Bir bardak ılık (sıcak da olabilir) suyun içerisine limon sıkın ve için. Böylece karaciğeriniz harekete geçip, toksinleri atmaya başlıyor. Cildinizden toksinleri atarken korunmanıza ekstra önem vermelisiniz. 15’ten aşağı olmamak kaydıyla SPF’li bir nemlendirici uygulayın. İçerisine de ekstra detoks etkisi yapan serumlar ekleyebilirsiniz. Cildi hazırladıktan sonra makyajınızın da sizi yarı yolda bırakmaması için bir sabitleyici kullanabilirsiniz.



Öğle molasında yüzünüze ışıltı katacak şeyler yiyin

Öğlen yemeğini, yüzünüze biraz parıltı katabileceğiniz güzel bir mola olarak düşünün. Dermatolog Dr. Murad, su içeren besinlerin C, E ve K vitamininden zengin olanlarını tercih etmenizi öneriyor. Dolayısıyla tabağınıza turunçgiller, çilek, fıstık, tam tahıllı ve lifli besinleri eklemelisiniz. Bu arada bol bol su içmeyi unutmayın. Cildin nem seviyesi öğle saatlerine kadar düşmüş oluyor. Çantanızda her an size nem sağlayacak bir yüz spreyi barındırmanız faydanıza.



Öğleden sonraki çöküş sizi etkilemesin

Saat 16.00’dan sonra aynaya bakıp da “Ay ne zaman bu hale geldim, kimse de uyarmadı...” dediğiniz olmuştur mutlaka... Panik olmanıza gerek yok, bu hemen herkesin başına geliyor. Parlak bir ruj sürmek sizi saniyeler içinde canlandıracak. Hatta modunuzun da yükselmesini istiyorsanız sevdiğiniz parfümden bir-iki fıs sıkın.



Makyajınızı vakit kaybetmeden temizleyin

Bahane bulmamanız gereken en önemli konulardan biri bu. Eve döndüğünüzde vakit kaybetmeden makyajınızı temizlemelisiniz. Düzenli yaptığınız zaman siyah noktaların, kızarıklıkların ve lekelerin oluşumunda azalma fark edebilirsiniz. Önce makyaj temizleyici bir yağ ile temizleyin, ardından temizleyici bir misel su veya tonikle üstünden geçin. Görev tamam!



Size özel banyo seansını atlamayın

Uzun uzun banyo keyfi yapmak cildinize iyi gelebiliyor. Tabii içerisinde durduğunuz suyun çok sıcak olmaması gerekiyor. 32-35° C'de ılık bir banyo yapmak, hem gözenekleri açıyor hem de toksinleri terle atmanıza yardımcı oluyor. Hazır gözenekler açılmışken yüz maskesi uygularsanız cilt temizliğinde bir üst seviyeye ulaşabilirsiniz. Son olarak zihninizi sakinleştirmek ve vücudunuzu yatıştırmak için suya birkaç uçucu yağ eklemeyi unutmayın.



Siz uyusanız da güzellik perileri uyumuyor

Arı gibi sıkı çalışan güzellik ürünlerini seviyoruz. Böylece siz uyusanız dahi onlar sizin yerinize bakım yapmaya devam ediyor. Siz mışıl mışıl uyurken cildinize gençlik ve tazelik katacak serumlardan birini uygulayın. Tıpkı yüz serumları gibi saçlar için de çalışan güzellik ajanları var. Akşam yatarken saçlara sürüyorsunuz ve sabah uyandığınızda sizi daha sağlıklı ve bakımlı saçlar bekliyor. Ne kadar kolay değil mi?



* Formsante dergisinden alınmıştır.