Günlük, haftalık ve aylık cilt ve vücut bakımının olmazsa olmazları...

Günlük Bakım:

• Günde iki kez, sabah-akşam yüzünüzü temizleyin.

• Makyajınızı temizlemeden asla yatmayın.

• Cildinizi temizledikten sonra tonik sürün, kurumasını bekleyin. Ardından nemlendirici kullanın.

• Gece kremi kullanmadan önce serum sürün.

• Siz güneşi görmeseniz de cildiniz etkilerini hissediyor. Gündüz kreminiz mutlaka SPF’li olsun.

• Gece yatmadan önce göz altı kremi kullanın.

• Her gün sekiz saat uyumaya özen gösterin, çünkü uykusuz bir cilt yorgun ve yaşlı görünmenize neden olur.

• Cilt elastikiyetini korumak için her gün iki litre su içmeyi unutmayın.

• Saçlarınızın daha sağlıklı olması için bakım spreyi kullanın.

• Sadece ılık suyla banyo yapın ve banyo sonrasında vücut losyonu kullanmayı unutmayın.



Haftalık Bakım:

• Cilt bakım ritüelinize ek olarak peeling ve maske yapın.

• Vücut maskesini ihmal etmeyin.

• Haftada üç gün egzersiz yapın.

• Cep telefonunuzu mutlaka temizleyin, çünkü cep telefonunun üzerindeki bakteriler yüzüne de temas eder.

• Makyaj fırçalarınızı haftada bir yıkamayı unutmayın.

• Kışın ayaklar uzun süre havasız kalır. Banyodan sonra süreceğiniz nemlendirici ayak kremi ayak derisinin kurumasını önler.



Aylık Bakım:

• Manikür ve pedikür yapın.

• Masaj yaptırın. Kan dolaşımını artırır, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ruhunuzu ve vücudunuzu dinlendirir.

