Günlük Bakım:
• Günde iki kez, sabah-akşam yüzünüzü temizleyin.
• Makyajınızı temizlemeden asla yatmayın.
• Cildinizi temizledikten sonra tonik sürün, kurumasını bekleyin. Ardından nemlendirici kullanın.
• Gece kremi kullanmadan önce serum sürün.
• Siz güneşi görmeseniz de cildiniz etkilerini hissediyor. Gündüz kreminiz mutlaka SPF’li olsun.
• Gece yatmadan önce göz altı kremi kullanın.
• Her gün sekiz saat uyumaya özen gösterin, çünkü uykusuz bir cilt yorgun ve yaşlı görünmenize neden olur.
• Cilt elastikiyetini korumak için her gün iki litre su içmeyi unutmayın.
• Saçlarınızın daha sağlıklı olması için bakım spreyi kullanın.
• Sadece ılık suyla banyo yapın ve banyo sonrasında vücut losyonu kullanmayı unutmayın.
Haftalık Bakım:
• Cilt bakım ritüelinize ek olarak peeling ve maske yapın.
• Vücut maskesini ihmal etmeyin.
• Haftada üç gün egzersiz yapın.
• Cep telefonunuzu mutlaka temizleyin, çünkü cep telefonunun üzerindeki bakteriler yüzüne de temas eder.
• Makyaj fırçalarınızı haftada bir yıkamayı unutmayın.
• Kışın ayaklar uzun süre havasız kalır. Banyodan sonra süreceğiniz nemlendirici ayak kremi ayak derisinin kurumasını önler.
Aylık Bakım:
• Manikür ve pedikür yapın.
• Masaj yaptırın. Kan dolaşımını artırır, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ruhunuzu ve vücudunuzu dinlendirir.