Cilt bakımında son yıllarda yükselişe geçen mucize molekül hyalüronik asit, cildimizi nemli tutarak yaşlanma belirtilerini geciktiriyor, yaraların iyileşmesini sağlıyor ve akne oluşumunun önüne geçiyor. Bu mucize molekülü serum, dolgu ya da takviye şeklinde almak mümkün. Eğer hala tanışmadıysanız hyalüronik asit nedir, faydaları ve kullanım şekilleri nelerdir bu yazıda sizin için derledik.

Cilt bakım trendlerini takip edenler bilir. Son zamanlarda hyalüronik asit denen mucize herkesin dilinde. Eğer bu zamana kadar hyalüronik asidi hiç duymadım diyorsanız, hemen tanışın ve yaşlanma belirtileri ile savaşmaya başlayın. Vücudumuzun doğal yapısında kendiliğinden bulunan bu madde zamanla azalıyor ve ciltteki bozulmalar da böyle başlıyor. Oysa artık onu dışarıdan takviye etmek mümkün. Gelin bu yaşlılık karşıtı madde ile bu yazıda tanışalım.



Hyalüronik Asit Nedir?

Vücudumuzdaki bağ dokularda ve ciltte, esneklik, sağlamlık ve nem sağlayan, aminoasit içeren, polisakkarit şeklinde bileşenler vardır. Bu bileşenlerden biri de hyalüronik asittir. Ciltte, gözlerde ve eklemlerde yüksek oranda bulunan hyalüronik asit, cildin nemli kalmasını, eklemlerin esnek olmasını ve gözlerin kaygan ve yumuşak olmasını sağlar. Kendi ağırlığının bin katına kadar su taşıyabilen bu molekül, ne yazık ki yaş ilerledikçe azalmaya başlar. Normalde bir insanda ortalama 15 gram bulunurken bu sayı giderek düşer. Cildin canlılığını yitirmesinin ve kırışıklıkların, başlıca sebebi hyalüronik asit moleküllerinin azalmasıdır. Bilim dünyası bu gerçeği keşfettiğinden beri hyalüronik asit, kozmetik dünyasının gözdesi haline geldi.





Hyalüronik Asidin Cilde Faydaları

Suyun vücudumuz için önemi malum. Vücudumuzda en fazla bulunan madde olması bir yana, onsuz hayatımızı sürdürmemiz de imkansız. Cildimiz için de durum aynı: Sağlıklı bir cilt nem oranı ile ölçülüyor. Cildimizin şeklini ve yapısını koruyan en temel şey su yani nem. Hyalüronik asit nedir başlığında aktardığımız üzere, bu molekül kendisinin bin katına kadar nem tutma özelliğine sahip. Bu özelliği ile cildin şeklini ve yapısını koruyor; pürüzsüz, parlak, doğal ve canlı bir görünüme kavuşturuyor. Düzenli kullanımında kırışıklıkları bile yok ediyor. Üstelik akne ve akne izlerini de yok ederken yeni bir akne oluşumunu da engelliyor. Cilt üzerindeki yaraların, aşınmış ve yıpranmış görünümlerin yok edilmesinde de etkili.





Hyalüronik asit cildin şeklini ve yapısını koruyor; pürüzsüz, parlak, doğal ve canlı bir görünüme kavuşturuyor.





Hyalüronik Asit Vücuda Nasıl Alınır?

Hyalünorik asit kullanmaya başlayacaksanız karşınıza üç soru çıkar: Direkt olarak hyalüronik asit dolgusu mu yaptırmalıyım? Yoksa serum olarak mı uygulamalıyım? Hyalüronik asit bazlı cilt bakım ürünleri mi kullanmalıyım? Ya da hyalüronik asit haplarını mı tercih etmeliyim? Aslında bu sorunun cevabı sizin hangi ürüne yatkın olduğunuz ile doğru orantılı. Hyalüronik asit yirmi beş yaşından itibaren kullanılmalı ancak dolgu yaptırmak biraz daha ileriki yaşlara saklanmalı. Bunun dışında herhangi bir kural yok; seçim sizin.





Gıda Takviyesi Şeklinde Hyalüronik Asit

Gıda takviyesi olarak kullanmak isterseniz, en az bir ay devam etmeniz gerektiğini unutmayın. Kırışıklıkların görünümünü hafiflettiği ve cildi nemli tuttuğu yapılan araştırmalarda ispatlandı. Takviye ile birlikte su tüketiminizi artırmanızın önemli olduğu da araştırmacıların uyardığı bir durum.





Hyalüronik Asit Dolgusu

Hyalüronik asit dolgu şeklinde de alınabilir. Cildin alt katmanlarına asit molekülü gönderilerek yapılan bu işlem sonucu, volume kaybı olan bölge, asidin o noktaya çektiği su ile birlikte eski dolgunluğuna kavuşuyor. Cildin kendi yapısında bulunan bir madde olduğu için dolgu işleminin ardından, dolgu yapılan bölge çok kısa sürede doğal bir görünüme kavuşuyor.





Hyalüronik Asit Serumu

Hyalüronik asidi serum şeklinde kullanmak isteyenlerin ilk dikkat etmesi gereken konu moleküler yapının boyutu. Hyalüronik asit cildimizdeki gözeneklerden daha büyük bir molekül. Bu yüzden serumdan aktarılan asidi cildimiz alt tabakalara aktarmakta zorlanıyor. Seçeceğiniz serum markası “low molecul size” yani küçük molekül boyutu olursa emilim konusunda daha az sorun yaşarsınız.





Hyalüronik Asit İçeren Cilt Bakım Ürünleri

Eğer tercihiniz günlük kullanıma uygun, nemlendirici krem şeklinde bir ürünse içeriğinde hyalüronik asit bulunan bir cilt bakım ürünü tercih edebilirsiniz. İdeal oran içeriğinde yüzde iki asit bulundurmasıdır. Bu durumda ürün hyalüronik asit içerdiğini özellikle belirtir. Ürün olarak bunları tercih etmenizde fayda var.



