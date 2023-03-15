Kadınlar yüz tıraşı olur mu? Kimler yüz tıraşı olamaz? Yüz tıraşı nasıl olunur?

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

Kadınların, erkeklere oranla daha az olsa da hepimizin yüzünde tüyler var. Açık konuşmak gerekirse, kadınların da yüz tıraşı olduğunu duyunca ben de çok şaşırmıştım. Ama bunu söyleyen bir arkadaşımın cildini görünce, kesinlikle denenmem gerektiğini düşündüm. Aslında yıllardır kullanılan ama son dönemde popüler olan yüz tıraşı, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Erkeklerin aksine yüzdeki kıllara şekil vermek için değil, pürüzsüz bir cilt görünümü için yapılan bu uygulama, bazılarına göre oldukça iyi bazılarına göre ise gereksiz. Kıllar, vellus kılı ve terminal kıl olmak üzere ikiye ayrılıyor. Vellus kılı, görünmez şeftali tüyleri olarak biliniyor. Görevi, sıcaklığı düzenlemek ve teri buharlaştırmak. Bu kıllar çok ince ve yarı saydam oluyor. Genelde yanaklarınızda, alnınızda, üst ve alt dudaklarınızda, boynunuzda, çenenizde ve yan yanak bölgenizde vellus kıllarını görebilirsiniz. Terminal kıllar ise daha koyu ve daha kalın oluyor. Bazı kadınların üst ve alt dudaklarında, favorilerinde, boyunlarında ve çenelerinde terminal kıllar da bulunuyor. Yüz tıraşı, hem vellus hem de terminal kılları gidermek için kullanılabiliyor.

Kimler yüz tıraşı olamaz?

Egzama, sedef hastalığı veya akne gibi rahatsızlıklarınız varsa, tıraş bıçağını elinize almadan önce bir kez daha düşünmelisiniz; çünkü tıraş bunları tetikleyebilir. Ayrıca enfeksiyon kapma riskiniz de var.

Nasıl uygulanır?