Bir kadın için cildinin kusursuz görünmesi özgüven kazanması açısından çok önemlidir. Peki, sağlıklı bir cilt için neler yapmalıyız?

Günlük olarak yediklerimiz, içtiklerimiz dolaylı yoldan cildimize etki eder ve zaman içerisinde cildimizde değişime yol açabilir. Cildin dokusu zamanla değişir. Bu değişim başlarda çok önemli gibi görünmese de zaman içinde renk değişikliği, kuruluk, pürüzler ve aknelere yol açabilir. Doğru zamanda bakım ve maske uygulayarak cildinizdeki sorunları, ortadan kaldırabileceğinizi unutmayın. Dış dünyadan bizi kalkan gibi koruyan cildinizi koruduğunuz sürece sizi korumaya devam edecektir.



Yemeklerimizde ve özellikle kek, poğaça ve pasta yaparken kullandığımız karbonatın, cildimiz için çok önemli bir madde içerdiğini biliyor musunuz? Karbonatın içerisinde bulunan sodyum bikarbonatın cildimize birçok faydası vardır. Kabartma tozu olarak da kullanılan karbonat hemen hemen herkesin mutfağında bulunur. Karbonat maskesi yaparak cildinizi güzelleştirebilir ve bakım yapabilirsiniz.



Cildinizde bulunan lekelerden kurtulmak için karbonat yoğurt maskesi kullanabilirsiniz. Yoğurt, içerdiği vitaminler, mineraller ile cildinize güzellik katar ve karbonat ile karıştırdığınızda peeling özelliği ile cildinizin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olur. Tek yapmanız gereken mutfağa girmek ve dolaptan yoğurt ve karbonatı alıp karıştırarak yüzünüze sürmek. 20 dakika sonra yıkadığınızda farkı gözlerinizle görmüş olacaksınız. Karbonat yoğurt maskesi haftada bir cildinize uygulanabilir. Yoğurt karbonat maskesi ile cildinizi kırışıklıklara karşı koruyabilirsiniz.



Sivilceleriniz için de karbonat maskesi tercih edebilirsiniz. Cildinizin Ph seviyesini dengelemeye yardımcı olarak sivilce oluşumunu önler.1 tatlı kaşığı karbonata su ilave ederek hamur haline getirin ve sivilcelerinizin üzerine sürün.10 dakika bekledikten sonra yıkayın. 2-3 günde bir tekrarlamanız yeterli olacaktır. Sivilcelerinizin azalmaya başlamasıyla haftada bire indirebilirsiniz. Sivilce için karbonat maskesi vazgeçilmezdir.



Limon karbonat maskesi ile cildinizdeki siyah noktalara kısa sürede elveda diyebilirsiniz. Limon ve karbonatı birlikte uyguladığınız zaman cildinizi hem yenilemiş hem de siyah noktalarınızdan kurtulmuş olursunuz. Yağlı bir cildiniz var ise limon cildinizdeki fazla yağı alacak ve yağ dengesini sağlayacaktır. Limon ve karbonatı karıştırarak cildinize uygulamak ve 15 dakika kadar beklemeniz yeterli olacaktır. Bu maskeyi cildiniz haricinde dişlerinizi beyazlatmak için de kullanabilirsiniz. Taze sıkılmış limon suyu olmasına dikkat etmeniz ise çok önemli. Tek tarif ile 2 uygulama yapabilirisiniz. Hem cildinizi, hem de dişlerinizi beyazlatmak muhteşem olabilir. Limon karbonat maskesini yoğurt ile birleştirebilirsiniz. Limon cildinizdeki yağı dengeler, yoğurt kırışıklıkları giderir ve karbonat ile de cildinizdeki sivilce ve lekeler yok olur.



Karbonat maskesi sayesinde cildinizdeki birçok hasarı giderebilirsiniz. Pahalı cilt maskeleri yerine mutfağınızda bulunan ve cildinizde yararını göreceğiniz karbonat maskesi;

• Cildinizdeki sivilceleri geçiren etkin bir maddedir.

• Cildinizi ölü hücrelerden arındırır.

• Doğal bir pelengdir.

• Cildinizdeki lekeleri giderir.

• Dişlerinizin beyazlamasına yardımcı olur.

• Güneş yanığına iyi gelir.

• Ter kokusunu önler.

• Cildinizde kaşıntıya iyi gelir.



Karbonat maskesini düzenli olarak uyguladığınız zaman cildinizin kısa sürede değişimini görebilirsiniz. Cildinizde sivilce ve leke yok ise ihtiyacım yok diye düşünmeyin. Doğal peeling özelliği ile cildinizde oluşacak sivilceleri önler ve sağlıklı bir cildiniz olmasına yardımcı olur. Haftada bir karbonat maskesini cildinize uygulayın. Çünkü doğal bir güzellik maddesidir. İçerisinde bulunan Alkali sayesinde pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda elma sirkesi ile karıştırıldığında muhteşem bir tonik elde edebilirsiniz. Antiseptik özelliği sayesinde cildinizde biriken ve görmediğiniz kirden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Temizleyici bir maske arıyorsanız karbonat maskesini kullanmanız yeterli olacaktır. Hemen hemen bütün güzellik uzmanlarının tavsiye ettiği bu yöntem ile kendinizi çok daha genç ve güzel hissetmeniz mümkün olacak. Her evde bulunan bu ürünler ile kusursuz görünmeye hazır mısınız?



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