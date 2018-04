Kil maskelerinin ciltte yarattığı harikaları bilmeyen yoktur. Güzellik ve cilt bakımına dikkat edenler arasında en yaygın ve işe en çok yarayan bakım kürü kil maskesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Kil maskesinin mucizevi etkisini duymayan yoktur. Her güzellik salonunda ve birçok erkek kuaförlerinde bile kil maskesi uygulanmaktadır. Mineral bakımından zengin olan kil maskeleri ile temiz, parlak ve duru bir cilde sahip olmak mümkün.



Kil maskesi nedir?

Toprak, kaya parçaları ve volkanik bölgelerdeki tüfler ve lavların toz paralarından birleşerek oluşan yapıya kil denir. Kil’ in yapısında bol mineraller bulunur. Dünyanın her yerinde killerin yapısı değişiklik gösterir. Bunun nedeni ise bölgenin coğrafik özellikleridir. Beyaz kil, yeşil kil, mavi kil, sarı kil, pembe kil, kırmızı kil gibi kil maskesi çeşitleri bulunur. Akne ve sivilceli ciltler beyaz kil, yağlı ve sivilceli ciltlerin yeşil kil, güneş lekeleri ve ciltte oluşan pigment problemlerine sahip ciltlerin mavi kil, cilt gözeneklerini tıkanmış ciltlerin sarı kil ve cilt kızarıkları olanların pembe kil, kuru ciltlerin de kırmızı kil maskeleri uygulamaları gerekir.



Kil maskesi nasıl yapılır?

Kil maskemi evde yapmak istiyorum ama kil maskesi için gerekli malzemeler nelerdir, bilmiyorum diyorsanız, endişelenmeyin. Kusursuz bir cilt bakımı için tüm malzeme listeleri ve tariflerle evde kolayca hazırlanıp, uygulanabilecek kil maskesi seçenekleri:

Yağlı ciltler için kurutucu özellikli maske uygulaması için 1 çorba kaşığı yeşil kil, 1’er tatlı kaşığı su ve limon, 1 çay kaşığı da karbonata ihtiyaç duyulur. Bir kâsenin içinde kil toz halini alıncaya kadar ezilir, ardından ılık su eklenerek karıştırılır. Sonrasında limon suyu ve karbonat eklenerek karıştırılır. Maskeyi fazla bekletmeden önceden temizlenip kurutulmuş cildin gerekli görülen bölgesine fırça yardımıyla uygulanır. Kil, hızlı kuruyan bir yapıya sahip olduğu için 5 – 10 dakikalık bir zaman dilimi yeterli olacaktır. Daha sonra kuruyan maske ılık su ile durulanır. Bu maske tarifini yağlı cilde sahip olanlar hafta 2 kez gönül rahatlığı ile uygulayabilir.

Siyah noktalar karşıtı kil maskesi için 1 yemek kaşığı beyaz kil, 1’er tatlı kaşığı bal ve limon, 1 çay kaşığı esmer şeker kabın içerisinde sırasıyla karıştırılır. Siyah noktaların olduğu bölgeye uygulanır. Kuruyan maske ılık su ile dairesel hareketlerle ciltten temizlenir.

Sivilce lekeleri için 1 yemek kaşığı kırmızı kil, 1 tatlı kaşığı yoğurt ya da süt, 1’er çay kaşığı zeytinyağı ve karbonat, 4-5 damla limon suyu homojen karışım elde edene kadar karıştırılır. Bu kil maskesi sivilce lekelerinin olduğu bölgelere uygulanması için önerilir.

Derinlemesine temizlik isteyenler ise 1 yemek kaşığı kil, 4 damla çay ağacı yağı, 3 damla limon yağı ya da limon suyu ve homojen kıvam elde edebileceğiniz miktarda maden suyunu ekleyip karıştırınız. Bu tarifi sadece yüze değil, boyun ve dekolte bölgesine de uygulamaya uygundur. Kuruyan maske ılık su ile durulanır.

İbrahim Saraçoğlu’nun da cilt ve doğum lekeleri için hazırladığı tarifler bulunmaktadır. Etkili kil maskesi İbrahim Saraçoğlu tarifi için 10 adet gül yaprağı, 100 gram kil, 1 çay kaşığı bal ve 1 su bardağı su gerekiyor. Su kaynatılarak gül yaprakları içine atılır. Kısık ateşte 8 dakika kaynatılıp ocaktan alınarak soğumaya bırakılır. Soğuyan gül suyunun içine azar azar kil eklenerek karıştırılır. Ardından bal da eklenir. Maske temiz cilde uygulandıktan sonra 10 – 15 dakika bekletilmesinin ardından ılık su ile cilt temizlenir.



Kil maskesi cilde nasıl uygulanır?

Birçok kişinin yanlış bildiği bir bilgi vardır ki o da yüzün ihtiyacı olmayan bölgesine de kil maskesi uygulaması yapmak. Yağ birikimi ile siyah noktaların oluşumu en çok alın, burun ve çene bölgesinde birikmektedir. Özellikle bu bölgelere uygulama yapılır. Yüzdeki yağsız bölgeye kil maskesi uygulanmaz. Kil maskesi uygulama yapılacak bölgeye parmaklarla ya da fırça yardımıyla uygulanır.



Kil maskesi alerji yapar mı?

Kil maskeleri, cildin içindeki sıvı miktarını düzenleyerek iyileşmeye ve yeniden yapılanmasını hızlandırır. Bu yüzden alerjik reaksiyonlara neden olmaz.



Kil maskesi banyodan önce mi sonra mı?

Kil maskesini banyodan sonra uygulamak maskenin etkisini arttırır. Çünkü banyodan sonra yüzdeki gözenekler açılır. Açılan gözeneklerde maske uygulaması daha iyi sonuçlar verir. Fakat banyodan önce maske uygulamasını tercih edenler de yüze buhar uygulaması yaparak gözeneklerini açmaları gerekir.



Kil maskesi cilde faydası nelerdir?

Kil maskesi kullanımı özellikle yağlı bir cilde sahip olanlar için önerilir. Kil maskesi ciltteki fazla yağları emerek, yüzdeki yağ dengesini sağlıyor. İyi sonuç elde etmek için düzenli kil maskesi uygulaması yapmak gerekir. Kil maskesinin yüzdeki yağı azaltmasıyla beraber gözeneklerin açılarak derinlemesine temizlik yapılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede tıkanmış gözeneklerin açılmasını ve siyah noktaların oluşumunu engellemeyi sağlıyor.



Kil maskesi bacaklara uygulanır mı?

Mineral açısından zengin olan temizleyici kil maskesi, hem bacaklara hem de kol, sırt, göğüs bölgelerine de uygulanabilir.



Kil maskesi günde kaç kere yapılır?

Cilt bakımı uzmanları kil maskesini yağlı ciltlerin haftada 2 kere, normal ciltlerin haftada 1 kere, kuru ciltlerin ise 2 haftada bir yapmalarını tavsiye etmektedirler.